En una sesión de seis minutos, la AN-2015 designó presidentes de comisiones #10Ene

La AN de 2015 celebró su sesión online, este martes 10 de enero, sin acceso a los medios de comunicación. Aunque se había convocado a la sesión para las 10 am y prensa del parlamento presidido por la diputada Dinorah Figuera (Primero Justicia) quedó en enviar el link para la conexión, dos horas después, y ante la insistencia de los periodistas de la fuente, se informó que «por problemas técnicos no se pudo enviar el link de la Comisión Delegada, que ya finalizó»

En ese sentido, desde la AN se envió una nota de prensa con los nombres de los integrantes de los Presidentes y Vicepresidentes de la AN y, el link con la grabación de la sesión.

La falla técnica argumentada se produjo un día después de que la Presidenta de este parlamento aseguró que la nueva directiva, electa el 5 de enero tras la eliminación del gobierno interino, actuará con transparencia. La sesión virtual de este martes duró seis minutos.

En atención al artículo 27, numeral 11 del Reglamento de Interior y de Debates, la AN informó que Edgar Zambrano presidirá la Comisión de Política Interior, en cuya vicepresidencia estará Ismael García; Freddy Guevara y Milagros Valero serán el presidente y la vicepresidenta de Política Exterior y Soberanía; Macario González continúa en Contraloría, cuya vicepresidenta es Liz Carolina Jaramillo; Carlos Paparoni sigue al frente de Finanzas (el vicepresidente es Luis Silva).

Asimismo, la AN de 2015 designó en la presidencia de la Comisión de Energía y Petróleo a Elías Mata (en la vicepresidencia estará Oneida Guanipe). Por su parte, en Defensa y Seguridad estará Eliezer Sirit como presidente y Sergio Guevara como vicepresidente. Para el funcionamiento de este parlamento durante 2023, José Antonio Mendoza y Yorman Varilla serán el prresidente y el vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Social, respectivamente.

La AN opositora acordó que Romy Flores presida la Comisión de Pueblos Indígenas, en cuya vicepresidencia estará Virgilio Febres. Elimar Díaz y Sonia Medina serán la presidenta y vicepresidenta de la Comisión del Poder Popular y Comunicación.

Los otros directivos de las comisiones permanentes son: María Teresa Pérez y Lucrecia Morales (Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación), Héctor Vargas y Fátima Suárez (Comisión de Cultura y Recreación); Ángel Caridad y Avilio Troconis (Comisión de Administración y Servicios); María Gabriela Hernández y Julio Igarza (Comisión de Ambiente, Recursos naturales y Cambios Climáticos); Williams Dávila y Milagros Sánchez (Comisión de Culto y Régimen Penitenciario); y Rosmi Montilla y Edwin Luzardo (Comisión de Familia).

Cuatro de las Comisiones Permanentes de la AN-2015 serán presididas por Acción Democrática (AD):(Política Interior, Defensa y Seguridad, Pueblos Indígenas y Cultos y Régimen Penitenciario; y cuatro por Primero Justicia (PJ) que son Finanzas y Desarrollo Económico, Desarrollo Social Integral; Poder Popular y Comunicación y Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climáticos.

Asimismo, tres comisiones por Un Nuevo Tiempo (UNT):Energía y Petróleo, Cultura y Recreación; y Administración y Servicios); dos para Voluntad Popular (VP), Política Exterior y Contraloría, y dos por Encuentro Ciudadano ((Ciencia, Tecnología e Innovación y Familia).

