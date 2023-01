OPINIÓN Lectura: El día #10Ene

El día demuestra su apacibilidad, la noche anterior al 24 de diciembre todo era bulla. Es un modo muy especial de celebrar en los días de diciembre. La sensibilidad estética del ser humano se confunde abiertamente con la chabacanería. Ahora toda celebración se ejercita acompañada del disfrute del mal gusto. Ilustro con un ejemplo de lo peor: los vehículos de hoy vienen acompañado de un sonido retumbante que estremece el ambiente por donde pasa. Ese estremecimiento del ambiento nos sobrecoge. El organismo vibra con él. En diciembre se dio la oportunidad de que ese sonido estuviera a la orden del día, porque en diciembre los días parecen propicios para que todos atentemos contra la tranquilidad de nuestros semejantes. Lo cierto es que los vehículos hicieron de ese sonido para ponernos a vibrar el organismo. Es un atentado al prójimo. Ese sonido vibrante que el chofer hace sonar debiera prohibirse. No creo que los conductores lo usen para hacerse sentir que tienen un vehículo y que los demás deben saberlo mediante la aplicación imprevista del sonido que hace vibrar todo el cuerpo. Además por qué el conductor atenta contra la tranquilidad de los demás. Las cornetas prácticamente han desaparecido. Pero ahora ese sonido que nos estremece está a la orden del día. Ahora toda celebración es un bulla; está bien que el celebrante quiera que nosotros también participemos. Pero nadie tiene el derecho de incomodar a los semejantes. La bulla lo es todo. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Pero quienes propician esa conducta parecen olvidar la norma del indígena mexicano don Benito Juarez: “el derecho ajeno es la paz.” La sensibilidad es alegría de la buena, nos sentimos poseídos de la satisfacción de estar contentos. Un ser contento contagia. La alegría es un modo de manifestar nuestras satisfacciones. Un ser alegre es un ser contento. De modo que la alegría es un síntoma de sentirnos contentos. La alegría es contagiosa y los seres alegres siempre están contentos. Debemos demostrar nuestra alegría aunque las de cal y arena nos golpeen. Hay que aprovechar nuestras satisfacciones para que la gente vea que somos seres contentos. La bulla no es el mejor modo de demostrar nuestras alegrías. En realidad esperamos que nuestros lectores como seres contentos celebren con nosotros el himno de la vida.

Carlos Mujica

