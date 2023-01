«Vacunas contra el Covid-19 sí disminuyen el riesgo de morir» #11Ene

Trabajo de: www.lanacionweb.com

Vacunarse contra el COVID-19 debe ser el mensaje para prevenir complicaciones, hospitalizaciones y la muerte, advierte el médico infectólogo Javier Roa.

Por su alta transmisibilidad de Omicron y sus linajes, prácticamente “todos estaremos afectados, bien sea de manera asintomática o sintomática, es por ello que tenemos que estar protegidos”.

—Bien o mal, las vacunas no evitan de manera relevante las infecciones, pero sí disminuyen significativamente el riesgo de morir— aseveró.

“El riesgo de infectarse, es directamente proporcional al riesgo de exposición, por lo que las personas que están sin mascarillas y que más personas contactan o bien están con personas contagiadas, se van a infectar más frecuentemente, así estén vacunadas”, agregó el especialista.

En el año 2022, el hecho de que la mortalidad, o la tasa de letalidad, no fueron tan importantes como sí ocurrió en el 2020 y 2021, a pesar de los aumentos de casos, es indicador indirecto de la utilidad de las vacunas.

Se ha dicho que Omicron es menos agresiva, pero en estos momentos en China y en los adultos mayores no vacunados, se ha visto que las infecciones sí pueden ser agresivas en los no vacunados, de manera particular en los pacientes con edad avanzada y con comorbilidades.

Se asegura que en China, hoy, al menos, 140 millones de habitantes no están vacunados, y más de 500 millones están sin los refuerzos o mal vacunados.

Los expertos reiteran que el problema no es la vacuna y sus efectos adversos, sostuvo el especialista en Infectología.

“Hay publicaciones donde se habla de nuevas variantes, cuando en realidad son linajes, de allí que se debe tener cuidado”, sentenció.

Insistió en que se deben tomar precauciones personales, pero principalmente hay que quitar el miedo sembrado en que se va a volver a un escenario similar al del año 2020.

