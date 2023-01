Si logras entrar a EEUU, esto es lo que tendrás que pagar #12Ene

Trabajo de www.talcualdigital.com

La administración del presidente estadounidense Joe Biden planteó un aumento para visas y otros procedimientos migratorios debido a que, tras una revisión de los costos, la unidad de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis por sus siglas en inglés) determinó que los mismos han aumentado considerablemente desde su último ajuste.

Tal incremento es por la expansión de programas humanitarios,según el organismo, lo cual, a su vez, ha generado «mayor demanda, mayores tiempos de procesamiento y la necesidad de más empleados».

El ente, a través de un comunicado, afirmó que de no hacer dichos aumentos, no tendrá los recursos que necesita para brindar un servicio adecuado a los solicitantes y peticionarios; no podrá mantenerse al día con la carga de trabajo de solicitudes de beneficios entrantes; y los tiempos de procesamiento no mejorarán.

Todo esto se suma a que el 96% de los fondos para el funcionamiento de la Uscis son obtenidos a través de la recaudación de pagos por conceptos de visas y no de asignaciones presupuestales del Congreso.

«El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propone ajustar las tarifas de Uscis, agregar nuevas tarifas para ciertas solicitudes de beneficios, establecer tarifas distintas para las peticiones de trabajadores no inmigrantes y limitar la cantidad de beneficiarios en ciertos formularios», explicó la organización en el documento compartido el 4 de enero.

El DHS también propuso exenciones de tarifas adicionales para ciertas categorías humanitarias o para poblaciones vulnerables y de bajos ingresos.

En TalCual te mostramos cuáles podrían ser los nuevos precios a pagar por algunos de los trámites de inmigración a realizar en EEUU si logras entrar bajo el programa de concesión de parole humanitario —aprobado en octubre de 2022 a fin de disminuir la migración desorganizada—; o si te corresponde hacer solicitudes asociadas al Estatuto de Protección Temporal (TPS).

Trámite Tarifa actual Tarifa propuesta Incremento

Petición para un trabajador no inmigrante $432 $568 (Form I-129 )

Solicitud de Beneficios de Unidad Familiar $600 $875 $275 (46%)

Solicitud de Estatus de Protección Temporal $50 $50 $0 (0%)

Solicitud de Suspensión de Deportación $285 $340 $55 (19%)

Servicios Biométricos (TPS) $85 $55 -$30 (-65%)

Registro de residencia permanente (green card) $1140 $1540

Visas tipo H-1B $460 $780 (para trabajadores altamente calificados)

Visas tipo H-2A $490 $1.090 (para trabajadores agrícolas temporales)

Visa tipo L $460 $1.385 (para trabajadores con conocimientos especializados)

Algunos trámites, como la declaración de apoyo financiero, exigido a la figura de patrocinador que establece EEUU debe tener el venezolano que desee optar a su programa migratorio, no tienen ningún costo. Este, precisamente, forma parte de las excenciones permitidas por el DHS.

