Hermes Pérez: Eliminar la hiperinflación se logra impidiendo que el BCV le preste dinero monetario al régimen #13Ene

La excesiva emisión de dinero inorgánico por parte del Banco Central de Venezuela, es la principal causa de la hiperinflación en Venezuela, situación que persiste, asegura el economista y profesor universitario, Hermes Pérez.

Explica que desde que tuvimos el pico de hiperinflación en el 2018 de 130.000% en un año, los precios en Venezuela venía desacelerándose, creciendo con menor intensidad; en el 2019 fue de 9.585% en un año en el 2020 fue 2.960%; en el 2021 cerró la inflación en 686% y en el 2022, no se tienen las cifras oficiales del BCV, pero según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) debería ser de 303%.

“La inflación venía con ese impulso reduciendo su velocidad y llegó a un valor mínimo, anualizada la inflación en agosto de 114%¸pero sin embargo, en el año 2022 vimos como los precios comenzaron de nuevo a crecer; entre enero, febrero, marzo y abril del año pasado, la variación promedio de los precios en esos cuatro meses fue de 4& , a partir de mayo los precios crecieron 13%, lo que evidencia que los precios se triplicaron, crecieron en un 300%, entonces hemos visto cómo desde mayo ha existido un rebrote inflacionario propiciado por la única causa de la hiperinflación en Venezuela, que es el financiamiento monetario excesivo por parte del BCV al Fisco, eso es lo que propicia la inflación, fenómeno que está estudiado en todas partes del mundo”, dijo Pérez.

Señaló que en el mundo está prohibido el financiamiento de los bancos centrales al régimen, acá en Venezuela está prohibido por la Constitución y por la Ley del BCV, pero se salta esa norma y el instituto emisor le presta dinero al Gobierno para financiar a PDVSA que estén en una situación muy complicada.

“Entonces tenemos que la causa de la hiperinflación en Venezuela, es el financiamiento monetario del BCV al Fisco, eso nunca se ha resuelto. Como ejemplo, un dato, el financiamiento monetario del BCV, que es ilegal, al fisco, en el 2022 fue mayor que en el 2017 cuando nació la hiperinflación, los préstamos del BCV a Pdvsa representaron aproximadamente 20 veces el tamaño de la base monetaria en el 2022, cuando en el 2017 representaron solamente un 20%, el problema a pesar de la inflación fue desacelerándose, a pesar de que salimos de la hiperinflación, el problema se mantuvo vigente con menor intensidad y parecía que se iba a resolver; sin embargo, a partir de mayo el gobierno dio marcha atrás a eso y comenzó de nuevo ese ciclo que no ha tenido fin desde el 2017, así que la causa de la hiperinflación se mantiene viva en Venezuela y cerramos el 2022, en una situación peor que en el 2017 cuando se originó la hiperinflación en Venezuela, dijo Hermes Pérez.

El especialista advierte que la solución es esta problemática es muy sencilla, indicando que se trata simplemente de que el BCV cumpla con la Constitución y con su propia Ley no prestando dinero al fisco.

Señala que en Venezuela el Artículo 330 de la Constitución dice que el BCV no podrá convalidar políticas fiscales deficitarias, en otras palabras, no le puedes prestar dinero al Fisco y el artículo 37 de la Ley del BCV dice que está prohibido para el BCV otorgar créditos directos al Gobierno Nacional, así como a Estados, Municipios, Instituto Autónomos, Empresas del Estado y cualquier otro ente.

“Uno revisa la Base Monetaria, que es el balance del BCV al 30 de diciembre y uno ve que hay un valor de un activo que tiene el instituto emisor, que es un préstamo a Pdvsa, eso está prohibido, entonces básicamente la solución es fácil, no le prestes al Fisco; lo que pasa es que tenemos una instituciones que no son funcionales, no son independientes”.

Recordó el caso cuando el presidente Chávez le solicitó “el millardito” al presidente del BCV, Diego Luis Castellanos, como este le dijo que no se lo podía prestar por los daños que esto generaría en la economía, entonces fue destituido y a partir de ahí comenzó una serie de modificaciones en las leyes, cambiaron las autoridades del BCV, hasta que entonces las nuevas autoridades aceptaron, contrario a la ley a hacerle préstamos al fisco.



Ratifica que en las legislaciones del mundo está prohibido que los bancos centrales le presten dinero monetario al Fisco, porque genera esa perniciosa enfermedad, que se denomina hiperinflación que ataca a todo el mundo por igual, dijo Pérez en Fedecámaras Radio .