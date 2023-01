Un Memoria y Cuenta repleto de exageraciones sobre cifras económicas #13Ene

Trabajo de: www.talcualdigital.com

El equipo de TalCual hizo una verificación de datos en tiempo real al discurso de más de dos horas de Nicolás Maduro como parte de su presentación de Memoria y Cuenta, en el que hizo 20 afirmaciones que fueron cuestionadas por los periodistas de este medio, con lo que se determinó que una sola puede ser considerada como verídica

La narrativa sobre el crecimiento económico que ha impulsado el chavismo durante los últimos años, pero con especial énfasis en 2022, se hizo presente en el discurso anual de Nicolás Maduro para presentar su Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional electa en 2020.

Desde el hemiciclo de sesiones del Palacio Legislativo, el líder del chavismo se dirigió al país con un discurso de 2 horas con 30 minutos, en el que acabó celebrando el «crecimiento económico más importante del mundo», la «victoria contra la injerencia extranjera» y culpando a las sanciones de Estados Unidos por las fallas que no pudieron ocultar.

Ante la batería de afirmaciones que lanzó el mandatario a lo largo de casi tres horas, el equipo de TalCual hizo un trabajo de verificación con un total de 20 declaraciones, de las cuales solo uno recibió el visto bueno de la veracidad, aunque apenas lo logró.

A diferencia de otros años, Maduro se centró casi al 100% en hablar de economía. Su afirmación más importante fue la misma que ha pronunciado durante los últimos meses: «Venezuela es el país con mayor crecimiento económico de América Latina».

Esta declaración es cierta, a medias, ya que el 15% de crecimiento, en efecto, es mayor a cualquier otro país de la región, pero la base de cálculo es muy diminuta por la caída de la economía venezolana en la última década, a lo que se le conoce como un «rebote».

Mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) venezolano creció unos $8.926 sobre la base de $59.513 millones —según datos del Fondo Monetario Internacional—, Colombia en este mismo período avanzó unos $24.209 millones sobre los $314.409 millones de su PIB. Porcentualmente, Venezuela avanzó más, pero en términos nominales, Colombia creció más que Venezuela el año pasado.

Por otra parte, fue insistente al quejarse sobre las sanciones aplicadas por Estados Unidos y otros miembros de la comunidad internacional contra la economía venezolana y especialmente la industria petrolera. Según el mandatario, el país dejó de perder $232.000 millones por concepto petrolero y unos $642.00 millones en total, ante la imposibilidad de invertir en otras áreas.

A pesar de que las sanciones sí existen y han afectado a la economía en mayor o menor medida, la caída de la producción petrolera y también del Producto Interno Bruto (PIB) del país se venía produciendo de manera sostenida mucho antes de las medidas de la comunidad internacional. Entre 2013 y 2018 —último año sin medidas contra la industria petrolera— el PIB venezolano se contrajo un 60%. Por lo tanto, TalCual pone en duda el monto de dinero perdido por las sanciones.

Quizás una de las declaraciones más abiertamente falsas fue asegurar que el crédito bancario «ha venido recuperándose de manera sostenible», porque en 2022 la banca alcanzó su nivel más bajo en cuanto a capacidad para prestar dinero.

Además, las pocas iniciativas de financiamiento disponibles son esfuerzos del sector privado no bancario y están dirigidos al sector de la población con mejores posibilidades económicas. Su nicho de mercado es la «Venezuela Premium».

Al hablar del crecimiento productivo, Maduro dijo algunas medias verdades. «La pegó» al asegurar que la producción agrícola aumentó considerablemente durante 2022, pero omitió las advertencias que han hecho los productores con respecto a las expectativas no tan positivas para 2023 si no se reactiva el crédito bancario.

En cuanto a la producción industrial, nuevamente acertó, pero las cifras que mostró no se corresponden con el 12% de crecimiento que reportan las industrias, según los resultados de la Encuesta de Coyuntura Industrial que realiza Conindustria.

Este crecimiento productivo va de la mano con la mejora de las condiciones de vida de los venezolanos. Maduro habló de un mayor consumo proteico y de la caída del déficit nutricional. No obstante, Venezuela sigue figurando entre los 27 países con mayor población con desnutrición en el mundo entero.

El mandamás del chavismo también dedicó un pequeño espacio en su Memoria y Cuenta para hablar sobre los «logros sociales» y enalteció el «impacto positivo» de las Bricomiles, a pesar de que solo cumplieron con un 40% de la meta planteada para este año.

Otro de sus puntos importantes, como no podía ser de otra forma, fue el dólar. Maduro hizo referencia a las medidas que se están tomando para «estabilizar el mercado cambiario y detener la inflación», pero durante 2022 el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV) aumentó 281% y dejó el salario mínimo vuelto nada. No es de sorprender que no hiciera comentario alguno sobre el sueldo vigente que llega a apenas $6,5 mensuales junto a $2,3 de bono de alimentación.

La verificación hecha a la Memoria y Cuenta por TalCual está disponible en el siguiente hilo de Twitter, en el que se desmintieron las declaraciones de Maduro en tiempo real:

#Ahora 5:12 pm | Inicia el #MensajeAnual2023 de Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional electa en 2020. Estamos preparados para verificar en tiempo real su discurso durante la Memoria y Cuenta 2022. Sigue esta cobertura a través de la etiqueta #TalCualVerifica pic.twitter.com/03JrPzz1Am — TalCual (@DiarioTalCual) January 12, 2023

