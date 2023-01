Táchira | No se rinden los docentes en la región tras una semana de manifestaciones #16Ene

Una vez más, el gremio docente tomó las calles del estado Táchira exigiendo mejores beneficios y cambios en su tabla salarial, desde la avenida 19 de abril, en la ciudad de San Cristóbal, los docentes se concentraron para posteriormente marchar hasta la sede de la Zona Educativa en la región.

Con la presencia de más de 300 docentes y representantes de diversos gremios inició la manifestación la mañana de este lunes 16 de enero. William Molina docente municipal, explicó que tanto docentes nacionales, regionales y municipales, como médicos, enfermeros, trabajadores de colegios AVEC y otras instituciones del Estado se encuentran en las mismas condiciones salariales, en medio de una región donde se maneja el dólar y el peso colombiano.

«Ya basta de que nos estén tratando como ciudadanos de tercera, no queremos abandonar el país, queremos seguir aquí, luchando por nuestra patria», afirmó.

Con respecto a la posible decisión de aumentar el salario mínimo a los trabajadores, advirtió que se sienten engañados y hasta que esto no se lleve a cabalidad no confiarán en el ejecutivo nacional.

«El docente como todos los trabajadores, aprendimos desde este gobierno, que hasta que no vemos no creemos y si no es en dólares eso se lo va a comer rápido, estamos exigiendo nuestra tercera contratación colectiva, que sea en dólares para que como dijo el gobernador del estado sea sustentable, porque ahorita no nos alcanza ni para una harina pan», comentó.

Las manifestaciones de calle continuaran en la región andina según las declaraciones emitidas por representantes sindicales.

