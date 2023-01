OPINIÓN 71 Aniversario de la Sociedad Anticancerosa del estado Lara #17Ene

Un 17 de enero de 1952, gracias a la voluntad, de un grupo de ilustres ciudadanos y en beneficio de quienes padecían del terrible flagelo del cáncer en Barquisimeto, fue fundada en la Ciudad Crepuscular, La Sociedad Anticancerosa del estado Lara. Aquel grupo liderado por el recordado Don Jesús María Bermúdez, ( QEPD) quien con mucha fe en aquel entonces, le ofreció a Dios, que si le concedía un milagro familiar, impulsaría la creación en nuestra ciudad, de una institución dedicada a enfrentar el cáncer y muy especialmente para atender a pacientes de escasos recursos económicos. Un milagro de Dios, trajo consigo otro milagro y este es que nació una institución en la lucha contra el cáncer en nuestra Ciudad, que hoy día arriba a sus 71 años y que constituye una referencia y ejemplo ya a nivel nacional, dónde se atiende no solo a pacientes de nuestra urbe sino a pacientes que acuden de otros lugares del País. Allí y durante muchos años, mi recordado padre el Dr. Carlos Liscano Luna, (QEPD) un médico sencillo, sensible, quién fue muy dedicado a su labor profesional, se entregó con mucho esmero, voluntad y dedicación en atender a los pacientes con ese terrible padecimiento y también se esmeró en buscar un personal médico calificado, todos con una visión altruista y muy conscientes de la misión que les corresponde cumplir allí, muy alejados de un sentido mercantilista. Muchas fueron las campañas en sus inicios, de la operación pote cuando salían a la calle a tocar el corazón de la ciudadanía en busca de donativos, igualmente, la visita a empresas y distintos organismos gubernamentales buscando la ayuda económica, para poder lograr el desarrollo de esta importante institución, dónde siempre serán recordadas en esas arduas campañas a doña Carmen Lucia Herrera de Bermúdez (QEPD) y a mi madre Astrid Ponte de Liscano, quienes ambas estuvieron al frente durante años, de aquel histórico Comité de Damas, encontrándose mi madre, todavía entre nosotros con el ímpetu y la voluntad que la caracteriza y dispuesta siempre a colaborar con cualquier causa noble. Nuestro compromiso sigue en pie, la labor de esta importante institución comienza cada año, nuestra misión no ha terminado, el sueño de aquellos fundadores aún se encuentra vivo entre nosotros, donde impera también el buen trato y el respeto hacia los pacientes que acuden a ella. Va mi saludo, para todos quienes laboran en tan importante Institución a los médicos, las enfermeras, el personal administrativo y a todos los que hacen vida activa en dicha institución, muy especialmente a su presidente, Dr. José Sabagh, a la señora Dilcia Graterol de Pérez, al Dr. Fernando Gómez y a todos los demás miembros de la Junta Directiva.

Feliz 71 Aniversario de la Sociedad Anticancerosa del estado Lara.

Astrid Liscano de Raad