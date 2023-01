AvanceIMP «No podemos vivir», este es el sentir de los docentes de Venezuela #18Ene

Desde el 9 de enero los docentes de Venezuela han salido a las calles a protestar de manera ininterrumpida. A pesar de estar cansados, molestos y desesperados, no pierden el foco de su objetivo: luchar por sus derechos.

Este miércoles 18 de enero se concentraron frente a la Zona Educativa, y al escuchar el testimonio de los maestros, queda en evidencia la crisis por la que atraviesan estos profesionales.

«No podemos vivir», exclamó una de las docentes a las cámaras de El Impulso. Sus palabras, llenas de fuerza y valentía, representan el sentimiento de un gremio golpeado por los míseros salarios.

De forma irónica pero apegados a lo que consideran una realidad, los docentes preguntaban: ¿Qué pasará si Maduro se enferma y qué pasará si un docente atraviesa por una dificultad de salud? Al hacer este cuestionamiento, la respuesta de la multitud era la misma: Maduro iría a una clínica y los docentes al CDI.

Basados en esta desigualdad, recordaron testimonios de crisis que han atravesado. Una de las docentes contó: «Yo sufrí un infarto y al ir al Seguro, un estudiante llorando me atendió porque no quería dejarme morir«, con esta historia, relató el riesgo por el que atraviesan los docentes al no tener recursos económicos suficientes.

Dicha historia solo fue un ejemplo de la rutina por la que atraviesan los docentes, es por ello que continúan elevando sus voces y saliendo a las calles día tras día para exigir por mejores salarios y mejores condiciones de trabajo.

Y, como caracteriza a los docentes, las protestas no han sido iguales. En cada una de ellas se nota la creatividad de estos profesionales, es por eso que cantaron al unísono una canción versionada a la de «Ah mundo Barquisimeto», con la que exclaman sus sentimientos y sus deseos de mejora para todos los venezolanos.