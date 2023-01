“Los vamos a acompañar en su lucha”, aseguran los estudiantes a trabajadores públicos y docentes #18Ene

La mañana de este martes 17 de enero, el Movimiento Estudiantil de la Universidad Central De Venezuela (UCV), manifestó su apoyo público a los empleados y profesores universitarios del país por la lucha que llevan en búsqueda de sueldo y salarios dignos.

“Hoy nos vemos más obligados a acompañar las exigencias de los profesores universitarios, porque lo que estos sufren (docentes, personal obrero y administrativo) afecta de forma directa a la comunidad universitaria”, señaló Jesus Mendoza, representante de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de esta casa de estudios.

Sentenció además que, cuando los profesores, personal obrero y administrativo no llegan a cumplir con sus labores es porque el sueldo no les alcanza, no tienen que comer y cómo pagar sus pasajes. «Los profesores de dedicación exclusiva hoy no existen, son una especie en extinción. Aquí todos tienen que matar tigres para poder subsistir«, apuntó Mendoza.

Los universitarios aprovecharon la oportunidad para exigir el pronto restablecimiento de las mesas de trabajo con las ministras de Educación y Educación Superior Universitaria; Yelitze Santaella y Tibisay Lucena respectivamente para revisar las tablas salariales de todos los trabajadores del sector educativo nacional. Además, exigieron “sentarse con los gremios elegidos por las bases y no sigan trabajando con sindicatos impuestos a dedos por el Ejecutivo”.

Es importante mencionar que diversos actores políticos, sindicatos, representantes gremiales y casas de estudios se han unido en apoyo a las exigencias salariales de los trabajadores nacionales que desde días atrás han tomado las calles.