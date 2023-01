Falcón | Contratistas petroleras se mantienen en mora con trabajadores #24Ene

Este martes 24 de enero, trabajadores petroleros que prestaron servicios en en Complejo Refinador Paraguaná se concentraron en el Parque Cujizal, para exigir a las contratistas ponerse al día con los pagos pendientes.

Además exigen a la Fiscalía General de Venezuela abrir una investigación a esas empresas ya que los representantes afirman que PDVSA no les ha cancelado.

Son más de 1000 trabajadores afectados que no pudieron celebrar las navidades porque les adeudan hasta siete meses de pagos.

Fredy Antonio Narváez Pérez, capataz y fabricador de soldadura y trabajador de Inversulca resaltó que las deudas van desde 3.000 a 7.000 dólares por trabajador.

«Yo tengo 74 años y me da pena que todavía me dejan cuatro lochas, no es justo. A mi me deben 18 semanas de bonificación que me hizo falta bastante en diciembre y no pudimos tener una navidad. La empresa dice que hay que esperar que Pdvsa pague».

Jesús Marval trabajador de Ética, dijo que el año pasado fue de muchos sacrificios y aunque cumplieron con el trabajo no tienen respuestas de los pagos y aún les adeudan siete meses de bonificaciones, un compromiso verbal que tuvieron con las contratistas una vez que decidieron regresar a las filas de la industria hace dos años para recuperar el CRP.

Ante este problema, decidieron reunirse este jueves 26 de enero a las 7:00 a. m. en el edificio Neoa en acción de protesta pacífica para exigir los pagos que les adeudan, es una lucha que quieren mantener hasta tener respuestas.

Jairo Villanueva prestó servicios para Cormenca, que le debe a más de 400 trabajadores y las deudas por cada uno va desde los 700 hasta 7.000 dólares.

«Nosotros asumimos el compromiso de rescatar la industria petrolera, ahora ellos deben cumplir con su palabra de pagar todo lo pendiente. Hemos estado en pie de lucha, pero necesitamos que nos paguen. Está sería la mayor grande estafa en la historia del CRP al trabajador de contratista petrolero».

Los petroleros seguirán organizándose para exigir el pago de sus salarios por trabajos que ya hicieron, por lo que desconocen cuál es el motivo por el cual Pdvsa no ha pagado, pese a que la producción de combustible no se ha parado.

