“Maduro no ganó nada”, asegura Capriles tras el fin del interinato #24Ene

Henrique Capriles Radonski defendió el cese el fin del gobierno interino liderado por Juan Guaidó, señalando que con esto Nicolás Maduro “no ganó nada”, teniendo en cuenta que este organismo fue una “política fallida” que acabó debilitándose.

Capriles señaló que consideraba positiva la decisión de la Asamblea Nacional electa en 2015, asegurando que “la oposición ha ganado la oportunidad de salirse de una fantasía muy costosa, que acabó debilitándola”.

“Debía haber tenido un solo objetivo: la convocatoria de un proceso electoral, no construir una burocracia, no nombrar embajadores. Se creyeron el cuento de que eran un gobierno. Maduro no gana nada con su desaparición porque sencillamente no existía”, dijo Capriles.

Asimismo, comentó en una entrevista a El País que el gobierno interino fue la “crónica de un fracaso”, agregando, además, que “el interinato hizo más débil a la oposición”.

El dirigente opositor reiteró que la oposición no perdió con la eliminación del interinato. “Para mí el gran perdedor de la eliminación del gobierno interino es Maduro”, analizó el exgobernador del estado Miranda.

“Ahora quieren generar la opinión de que la oposición ha dado un salto al vacío y de que le regalamos a Maduro la desaparición de ese gobierno. Eso es falso. Lo que se hizo fue acabar con una política fallida que venía de 2019”, finalizó.