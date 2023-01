COLUMNA El rincón de los miércoles #25Ene

Los partidos políticos venezolanos no serán tan decisivos en la escogencia del próximo Presidente de la República, según lo revela una encuesta que acaba de ver. Se inclinan mayoritariamente por un candidato que no solamente surja de unas primarias, sino de quien ofrezca las oportunidades de un cambio de gobierno capaz de garantizar la instauración de un sistema democrático, independientemente de ataduras partidistas. El nombre que más atrae a los encuestados es el de, María Corina Machado, entre varios precandidatos, que incluye a cualquiera de los abanderados del actual régimen. Ese juego electoral, analiza entre otras cosas, el desgaste de los partidos tradicionales, casi todos con profundas grietas internas que podrían beneficiar al candidato del oficialismo que puede beneficiar a la posibilidad de triunfo de un personaje más cercano, como es el caso de María Corina, quien en las últimas semanas se ubica entre la más nombradas entre el grupo de precandidatas con mayores oportunidades…

II

La belleza española Penélope Cruz formará parte del selecto grupo de anfitriones junto al tenista Roger Federer que se realizará el próximo mes de mayo con una lluvia de estrellas en el Instituto de Moda de Nueva York en homenaje al famoso diseñador Karl Lagerfedel… Boda: el cantante Marc Anthony se casó por cuarta vez el domingo pasado en Miami con la espectacular modelo paraguaya Nadia Ferreira. Antes se había matrimoniado con la venezolana Sharon de Lima, se habían divorciado en un juicio donde tuvo que pagar tres millones de de dólares. El chico no aprende.

III

Menudo problema del Presidente de la Argentina al invitar a los Presidentes más anti democráticos de nuestra América Latina. Como si los problemas que tiene Alberto Fermández en su casa, y pasada ya la euforia del Mundial de Fútbol, además de una situación política muy inestable con la condena a la vice presidenta, la inefable Cristina Fernández de Kitchner, tiene que lidiar con el grupo de la Celac, mandatarios poco afectos al sistema de libertades públicas, no se sabe todavía a qué obedece la singular convocatoria. También en Venezuela ha llegado otra visita poco grata, como José Luis Rodriguez Zapatero, muy amigo de la llamada Revolución, quien sigue buscando lo que no se ha perdido en este país, aunque ya muchos han especulado en las redes sociales sobre la misión del expresidente del gobierno de España, otro que intenta involucrarse pronto en las primarias de este país ofreciendo su apoyo económico a uno de los precandidatos. Ya saben, entonces, cómo andan las cosas por el vecindario, donde resulta noticioso, por otra parte, que el gobierno no encuentra cómo solucionar la crisis interna del combustible para vehículos. Las filas se hacen desesperante para millones de conductores. Por ahora no se vislumbra una solución viable en este caso. Igualmente el gobierno lucha en muchos frentes contra otras protestas de los profesionales del magisterio y de los trabajadores de la salud, que reclaman aumentos en sus empobrecidos salarios. El dólar, entre tanto, sigue subiendo como la espuma. Ayer, un litro y medio de agua mineral llegó a 36 bolívares, entre otras compras de la cesta básica, el resto de la misma ya escapó en el espacio exterior. 20 bolívares por unidad, DIOS NOS AMPARE.

IV

Reviso las redes sociales y me entero del fallecimiento de una de las mujeres más bellas del mundo cuando era una estrella de cine: Gina Lollobrígida, quien estaba por cumplir nada menos que 95 años. Fue la rival más importante de otra estrella, Sofía Loren, quien anda rondando los 90, pero vivita, como todos sus admiradores quieren. La Lollobrígida se hizo famosa en la década de los 50… Juan Vené se queja en su columna diaria sobre la poca calidad del pitcheo en el béisbol de Venezuela, una verdad compartida por mucha gente. Si lo dice Juan habrá que creerle… La Feria al igual que San Cristóbal tuvo su fiesta durante los cuatro finales de la semana pasada. En La Pedregosa bailaron hasta el cansancio con la Billos Caracas Boys. No hubo corridas de toros, creo.

V

Hoy nuestro gran poeta, el barquisimetano Rafael Cadenas recibe el Premio Miguel de Cervantes para orgullo nuestro en presencia de sus Majestades, los Reyes de España. Se me había ocurrido que la Municipalidad de nuestra ciudad declarara DÍA DE JUBILO para cumplimentar a un personaje que nos honra a todos los venezolanos y el cumpleaños de don Miguel.

LRM