AvanceIMP Padres y representantes respaldan protesta de los educadores por salarios justos #27Ene

Durante la mañana de este viernes 27 de enero, padres y representantes de niños que cursan estudios en instituciones educativas del oeste de Barquisimeto, salieron a las calles para respaldar a los docentes en su exigencia de salarios justos.

Un grupo de personas se concentró en los alrededores de El Obelisco, donde manifestaron su apoyo al gremio de educación.

«Salimos a apoyar a los docentes en su lucha porque no es posible que un sueldo mínimo esté en menos de 6 dólares. Yo no tengo como darle las tres comidas a mis hijos y mucho menos traerlos a la institución a pasar hambre y a que no tengan una buena educación porque con hambre no se aprende», declaró Roselbi Torrealba a El Impulso.

«Nosotros salimos a manifestarnos acatando el llamado de los docentes. Nos estamos uniendo y cada día seremos más», agregó.

En este sentido, puntualizó: «Los docentes merecen salarios dignos».

Desde principios del mes de enero los educadores del estado Lara han realizado constantes protestas por salarios justos y derechos laborales, señalando que continuarán en las calles hasta que sus peticiones sean tomadas en cuenta por las autoridades correspondientes.

