FOTOS Doray Castillo, una barquisimetana que triunfa en Estados Unidos produciendo espectáculos #27Ene

Barquisimeto es conocida por ser la «Capital Musical de Venezuela» y muchos de los nacidos en esta tierra crecen ligados al arte y la música. Tal es el caso de Doray Castillo, una productora de espectáculos larense que organizando grandes eventos en Houston, Estados Unidos, ha enaltecido el gentilicio venezolano.

En una entrevista concedida a El Impulso, esta destacada barquisimetana relató que antes de incursionar en el ambiente musical se desempeñó como gerente de una fábrica de material médico quirúrgico en la capital larense y paralelamente colaboraba con el Conservatorio de Música Vicente Emilio Sojo. Pero en 2008 decidió renunciar a su puesto laboral y dedicarse a su mayor pasión: la producción de eventos.

«Comencé a trabajar en el Festival Internacional de Jazz como productora asociada, cuatro años después formé una productora con dos socios, por dos años. Fui manager del reconocido cantautor Frank Quintero y paralelamente seguía colaborando con los Conservatorio de Música de mi ciudad y el Simón Bolívar de Caracas. Todo esto fue una escuela para mí. En el 2013, comencé a trabajar por mi cuenta, fue un poco extraño para mí, pero en realidad, nunca se deja de aprender, porque cada evento es único», manifestó.

«Ya tenía una carrera administrativa y tenía experiencia manejando personal, el resto era tener iniciativa, creatividad y obviamente buen humor, porque a la hora de un show siempre se genera bastante estrés. Hay que cuidar muchos detalles», agregó.

En 2017 da sus primeros pasos profesionales en Estados Unidos

Doray Castillo contó que en el año 2017 toma la decisión de irse a vivir a Estados Unidos, donde están radicadas sus hermanas, y en medio de la incertidumbre por «comenzar de cero«, confió en sus capacidades y continuó en el mundo de la producción de eventos que ya conocía muy bien.

«En febrero de 2018 comencé a trabajar con Guataca Houston (dedicado a promover y producir música contemporánea venezolana), ese mismo año me convertí en directora de Guataca Nights, estuve por varios años con ellos, luego creé mi productora Doray Castillo Productions donde podía ampliar la variedad de eventos como comedia, teatro y música que no era precisamente venezolana», indicó.

«En 2021 decidí quedarme solo con Doray Castillo Productions, tengo al menos 60 producciones desde que llegué y he traído artistas internacionales como Alejandro Palacios que fue el que hizo la película de Rafael Orozco El Binomio de Oro, en 2019 traje a Luis Enrique con C4 Trío, traje a Noel Schajris de Sin Bandera, entre otros», apuntó con orgullo.

Reconocimiento por parte de las autoridades de Houston

En 2019 esta exitosa barquisimetana fue gratamente sorprendida al conocer que sería premiada por las autoridades locales por enaltecer la cultura latina en Houston.

«Me sorprendieron con ese hermoso reconocimiento, yo estuve trabajando en alianza con la Casa Cultural de las Américas y con el Instituto Hispánico para la Cultura en Houston. Comencé a traer a esta ciudad a artistas reconocidos y a otros no tan conocidos pero igualmente virtuosos, y llegó un momento en donde los artistas, por ya saber mi trayectoria en Venezuela, comenzaron a llamarme también; y desde entonces no he parado», comentó la productora de eventos, que además de su trabajo profesional mantiene su rol de madre a plenitud, logrando distribuir su tiempo de manera eficaz.

«Tengo tres hijos radicados entre Rumania y Argentina, estoy al pendiente de ellos y al mismo tiempo tengo una vida social muy activa», agrega.

Próximos proyectos

Castillo quiso compartir detalles de sus próximos proyectos, una variedad de conciertos con su característico toque latino, especialmente venezolano.

«El 17 de febrero tengo a Yordano con su banda, el 5 de marzo a Marko el comediante, el 11 de marzo a Willie Colón, el 23 de abril el Houston Latin Fest, el 29 de abril tengo al grupo EA, son unos maracayeros que versionan canciones, el 24 de septiembre estoy organizando el Festival Internacional de la Salsa y en diciembre Sobran los Momentos con Ronald Borjas y Nelson Arrieta, pero tengo otros ya en mente a la espera de concretarlos», resaltó la barquisimetana.

Al ser consultada sobre sus metas, aseveró que está alcanzado la mayoría de estas con la organización de festivales y aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a quienes tengan sueños por cumplir.

«Deben creer en sus capacidades, si yo pude también ustedes pueden lograrlo. Hay que ser guerreros y no conformarse», concluyó la profesional con más de 14 años de experiencia.