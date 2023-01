Aragua | Amanecieron tomadas las calles de Santa Rita por docentes exigiendo respuesta salarial #27Ene

Desde las seis de la mañana de este viernes, representantes de diversas instituciones educativas del sector público decidieron alzar su voz y dar inicio a esta jornada número dieciocho de protesta, en la avenida principal de Santa Rita en el municipio Linares Alcántara del estado Aragua.

“No regresar a las aulas de clases bajo ninguna condición si no se nos da un salario digno a todos los docentes administrativos y obreros del Ministerio de Educación”, así lo expresó uno de los docentes de Santa Rita, Rosalino Pereira, quien manifestó que no es justo que hasta la fecha el mandatario nacional no se ha preocupado por dar respuesta al país ante esta lucha gremial.

Estos docentes solicitan que el salario del trabajador público se ancle al dólar, ya que ningún monto les alcanza para poder alimentarse y menos para vivir como un ciudadano normal.

Hicieron un llamado a los padres y representantes de cada institución educativa a entender que la ausencia de los trabajadores del sector educación en las escuelas, es una lucha general por los trabajadores públicos del país que no pueden vivir dignamente, pidieron apoyo y compresión, la lucha seguirá y no volverán a las escuelas hasta tener solución.

