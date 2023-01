Profesores universitarios siguen en las calles por la dignificación de sus salarios #27Ene

Leer más en www.correodelcaroni.com

Profesores universitarios en Ciudad Guayana, acompañados por estudiantes y trabajadores de empresas básicas, protestaron la mañana de este jueves en las adyacencias de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), sede Villa Asia, en reclamo de sus reivindicaciones salariales.

publicidad

Raúl Brito, presidente de la Asociación de Profesores de la UNEG (Apuneg), cuestionó la última quincena que recibieron por honorarios profesionales.

“El pago de nuestras quincenas fue una decepción. Yo recibí 187 bolívares de quincena, otros 86, 200 y 72 bolívares. Esos son los salarios que tienen los profesores de Venezuela. Es por eso que hoy nos expresamos, protestamos, manifestamos este descontento. ¿Quién sustenta a una familia con eso?”, denunció.

Brito recordó que los educadores deben realizar otras actividades porque con los pagos que reciben por su trabajo en la universidad no les alcanza ni para cubrir el pago diario del transporte público.

“Además, qué se puede comprar con eso si un pollo cuesta 200 bolívares, un kilo de queso 120, o un cartón de huevo 200. La universidad está golpeada. Los estudiantes no tienen transporte, no tienen comedor, no tienen becas, las aulas sin aire acondicionado, sin luz, laboratorios de computación en el suelo, baños desastrosos, tenemos un ataque a la universidad y el pueblo. Aquí no hay un bloqueo, lo que hay es un saqueo, un saqueo a la dignidad de los profesores universitarios”, expuso el presidente de Apuneg.

Recordó que hasta hace unos años los profesores ganaban alrededor de 2 mil dólares, pero con la devaluación de la moneda nacional, ahora devengan unos 20 dólares.

“Un profesor universitario en el año 99 ganaba 2 mil dólares, ahorita gana 20 dólares. El estudiante universitario tenía desayuno, almuerzo y cena, 24 rutas estudiantiles, la beca estudiantil era un salario mínimo, podían ir a juegos deportivos universitarios, ahora no tienen nada de eso”, lamentó.

Agregó que no buscan un aumento salarial que luego sea “aplastado” por la Onapre, sino la discusión de su contrato colectivo que prevé las cláusulas sociales, como el seguro HCM, gastos funerarios, caja de ahorro, entre otros.

Manuel Salazar, trabajador de la Unexpo, expresó que la pulverización del salario, además de ser un problema inflacionario, “es un problema político porque mientras siga este gobierno nos van a desconocer nuestros derechos, que fueron logrados en gobiernos anteriores con sangre, sudor y lágrimas. Ningún gobierno se había atrevido a robarnos lo que este gobierno está haciendo en este momento”.

Instó a demás trabajadores del sector universitario a sumarse, alegando que “no es cualquier beneficio, es nuestro patrimonio familiar”.

Por su parte, Paulino Aguilar, representante administrativo ante el Consejo Universitario de la UNEG, denunció que el salario de los trabajadores del sector universitario se devaluó en 70%.

“Protestamos por la dignificación de nuestros salarios, mientras el gobierno crea políticas con capitales dolarizados o en petros, a los trabajadores nos pagan en bolívares. Nuestro salario se devaluó en menos de seis meses en 70% y ni siquiera da para mantener el alimento de nuestra familia, cuando la constitución establece que debe cubrir la canasta básica que está por encima de los 500 dólares”, agregó.

Las protestas por salarios justos incluyen a docentes de escuelas públicas, así como del sector de enfermería y trabajadores de las empresas básicas. Desde que comenzó el 2023, este ha sido el principal tema de reclamo en las manifestaciones de calle.

Leer más en Correo del Caroní