Los datos del naciente Cabudare #28Ene

El 31 de octubre y 8 de noviembre de 1817, el Gobernador del Arzobispado de Caracas, Presbítero Don Manuel Vicente de Maya, dictó resoluciones para que se fijaron los límites de la Parroquia Eclesiástica de Cabudare que se iba a crear, la cual había sido propuesta por el Obispo Mariano Martí en 1785, después de su visita Pastoral a esta región en 1779, según apuntes de la historiadora Yolanda Aris, cronista del municipio Palavecino.

Registra Aris que esta demarcación fue realizada el 27 de enero de 1818, por el Alférez Real don Juan José de Alvarado y el Presbítero Bachiller don Andrés Torrellas. Se estableció ese día, el lugar donde se construiría la Iglesia, la casa parroquial, y la escuela pública; determinándose que fuese en el “terreno situado al frente de don Miguel Bernal hacia la parte norte en posesión de los Ordoñez…”.

Según el sacerdote e investigador Renzo Begni, el 3 de noviembre de 1785 se decretó el nuevo curato con sede en el sitio de Cabudare. Esto no se pudo realizar en seguida, pues las tramitaciones de la Ley del Patronato Eclesiástico de España eran largas; sin embargo, la nueva parroquia eclesiástica y civil eran creadas y según apreciación de este historiador, el 3 de noviembre de 1785 sería la verdadera fecha del nacimiento de Cabudare.

Asienta además que el poblamiento definitivo, su traslado, entre otras, son cosas secundarias y accidentales; lo esencial era el Decreto Episcopal realizado en seguida porque Cabudare empezó a funcionar como parroquia, y esto resulta de los libros parroquiales, teniendo como iglesia parroquial provisional la capilla Santa Bárbara, y como párroco al capellán de la misma, aún más, el mismo, viendo que el pueblo de Santa Rosa quedaba lejos para los habitantes de Cabudare, hizo construir un caney donde se levanta el gran templo San Juan Bautista.

El cura de la naciente parroquia

El Presbítero Dr. Juan de Mujica, encargado de la parroquia de Santa Rosa, fue nombrado párroco de Cabudare en 1818, quedando interino de la de Santa Rosa; pero, según el historiador Nectario María anota: “…careciendo de iglesia y de casa cural, permaneció en Santa Rosa…”, refiere la cronista Aris en su reportaje: Construcción de la iglesia San Juan Bautista de Cabudare, publicado en CorreodeLara.com

Por ello, los vecinos de Cabudare en 1820 se dirigieron al Gobernador Eclesiástico Don Manuel Vicente de Maya, quien mediante un “…auto del 29 de enero de 1821, ordenó al Dr. Juan de Mujica habilitar como parroquial, la Capilla de Santa Bárbara que ofrecía al efecto, el Alférez Juan José de Alvarado.”

A pesar de ello, -prosigue Aris indicando que “…el Pbro. Juan de Mujica debido a su edad y achaques no pasó a Cabudare, en su nombre y representación, el Pbro. Br. Manuel Antonio Limardo, en calidad de teniente cura, sirvió desde el recibo de la nota del Gobernador Eclesiástico, la parroquia de Cabudare.” Limardo era el capellán de la Ermita de Santa Bárbara y pasó a ser también teniente cura del padre Mujica.

EL DATO

El término Parroquia Religiosa no era del uso de las autoridades españolas, ni menos eclesiásticas. El término utilizado era curato, y así está asentado en múltiples documentos de la época.

El Departamento Cabudare en 1873

El primer censo oficial de población se realizó en Venezuela durante los días 7, 8 y 9 de noviembre de 1873, por decreto del presidente Antonio Guzmán Blanco, rubricado el 3 de junio de ese mismo año, en un intento de conocer cifras precisas en el país.

En este censo el Estado Barquisimeto registró 21.632 casas y 144.230 habitantes disgregados en los departamentos:

Barquisimeto con 6.365 casas y 42.266 residentes. Tocuyo 4.358 casas y 29.014 habitantes. Carora 4.047 viviendas y 28.772 residentes. Quíbor 2.778 casas y 17.824 habitantes. Cabudare 2.424 casas; (varones 6.941 y hembras 8.241), para un total de 15.188 habitantes. Urdaneta 1.660 casas y 11.166 residentes.

Las parroquias del Departamento Cabudare

Cabudare con 14 sitios (sectores), 1.018 casas y 2.437 habitantes. Rastrojos 18 sitios, 489 casas y 3.133 habitantes. Sarare 16 sitios, 574 viviendas y 3.584 residentes. Buría 11 sitios, 245 viviendas 1.316 habitantes. Altar 4 sitios, 98 casas y 604 residentes.

«Sus lindas casas» por un viajero alemán

Un reconocido explorador alemán, Karl Ferdinand Appun, vino a Venezuela a principios de 1849, siguiendo recomendaciones de Alejandro de Humboldt.

Appun también visitó Cabudare y apuntó sus apreciaciones: “No lejos de la ciudad, en el camino hacia Yaritagua, está a lo lejos un bello y alto monumento de hierro de estilo gótico y erigido en recuerdo de aquellos que, en 1854, perecieron de cólera, y como protección futura ante esa enfermedad. Podría ser adorno de la ciudad; pero en la sabana desierta, en medio del alto matorral de cactos, pierde todo efecto.

Distanciado apenas de una legua de Barquisimeto, hay un pueblo mayor (Cabudare) que tiene una iglesia y que se destaca por las casas construidas lindamente; es el lugar principal de descanso para todos los viajeros y arrieros que pasan por el camino grande.

Las pulperías están colmadas de viajeros y debido a la gran cantidad de bestias de cargas paradas ante las casas, fue difícil pasar por la calle.

Los alrededores están bastante desiertos y se parecen a los llanos; solo a veces aparecen un bosquecillo y casas aisladas, muy distanciadas una de la otra, generalmente pulperías que cuidan de las necesidades de los viajeros”.

Appun regresa a su natal Alemania, y entre 1868 y 1871 escribe Unter den Tropen: Wanderungen durch Venezuela, am Orinoco, durch Britisch Guyana und am Amazonenstrome in den Jahren 1849–1868.

La parte correspondiente a Venezuela fue publicada en español con el título En Los Trópicos, editado por la Universidad Central de Venezuela en 1961.

Nace la parroquia civil

El 1º de mayo de 1844, Cabudare adquiere la jerarquía de cantón, alcanzando de ese modo su independencia político-administrativa con el decreto para fundar su primer Ayuntamiento o Concejo Municipal.

Es entonces cuando el 7 de abril de 1844, el periódico El Imprudente, en su segunda página, da cuenta que, en el recién constituido Cantón Cabudare, se habían escogido 4 concejales, un síndico procurador y un jefe político, este último representaba la autoridad del gobernador de la Provincia en la localidad.

Los primeros concejales

El 7 de abril de 1844, el periódico El Imprudente informa que, en el recién constituido Cantón Cabudare, se habían escogido 4 concejales, un síndico procurador y un jefe político, este último representaba la autoridad del gobernador de la Provincia en la localidad.

El nuevo cuerpo edilicio fue constituido por:

José Parra

Policarpo Rivero

Rafael Palacios

Santiago Orejuela

Síndico procurador:

Francisco Méndez

Jefe político:

José Francisco Tovar

Decreto de parroquias civiles

El 26 de noviembre de 1850, a veintiún años de la Federación y cuarenta de la Independencia, el Gobierno de la Provincia de Barquisimeto decretó la erección de parroquias civiles en varios sitios de los actuales estados Lara y Yaracuy, en ese entonces anexos.

Los legisladores consideraron que por ser “conveniente para la administración pública que los ciudadanos estén reunidos en poblaciones donde fácilmente puedan disfrutar de todos los beneficios de la asociación”.

En su Artículo 3, se acota: En el cantón Cabudare se erige en parroquia civil el sitio denominado Los Rastrojos, llevando el nombre de Monagas.

El ordenamiento legislativo contenía 10 artículos y fue firmado en la sala de las sesiones de la Diputación Provincial de Barquisimeto á 21 de Noviembre de 1850, 21° de la ley y 40 de la Independencia.- El Presidente Ramón C. Yépez — El Secretario.- J. A. Torrealba.

Gobierno de la Provincia.- Barquisimeto Noviembre 26 de 1850, 21° y 40°- Ejecútese.- Nicolás Martínez.- Perfecto Giménez.

Texto de Luis Alberto Perozo Padua.