COLUMNA Ajedrez para todos (2) #28Ene

¿Una generación de relevo cada 20 años en ajedrez?

La 4ª) dimensión física es el tiempo el cual avanza inexorablemente cada día en las actividades humanas: académicas, deportivas, comerciales o domésticas, por ello debemos aprovechar el tiempo porque en pocos años surgen generaciones de relevo que nos desplazan y superan las actuaciones de las generaciones anteriores. En el 2014 publiqué mi libro “Entre el Ajedrez y la Universidad”, Editorial Horizonte, Barquisimeto, en el cual afirmé que en el ajedrez venezolano las generaciones de buenos ajedrecistas nacionales se reemplazaban cada 20 años, por ejemplo, la generación de 1960 a 1980 estuvo integrada por los Maestros Nacionales (MN) Alberto Caro, Geber Villarroel, León Schorr, Anibal Gamboa, y Salvador Díaz, todos fueron campeones nacionales y representaron al país en varias olimpíadas mundiales de ajedrez, pero esta generación fue superada por la de los primeros Maestros Internacionales (MI) venezolanos: Julio Ostos, Antonio Fernández, y Antonio Palacios, además de MN Amado Dounia, MN Enrique Fontecilla, MN Cristóbal Urdaneta entre otros generación que predominó entre 1980 y 2000, y fue superada por la generación del 2000 al 2020 integrada por el Gran Maestro (GM) Eduardo Iturrizaga, MI Juan Rohl, MF Oliver Soto, MF Johann Álvarez, y MI Rafael Prasca. Actualmente no tengo claro quienes integran la generación de relevo del ajedrez nacional porque la crisis política y socioeconómica que vive Venezuela ha impulsado a varios de los mejores ajedrecistas nacionales jóvenes a emigrar a España, Argentina, Perú o Colombia.

publicidad

Ahora bien, el estudio del ajedrez ha cambiado radicalmente en el siglo XXI por 2 razones: 1. El desarrollo de poderosos programas o “software” para estudiar y entrenar en ajedrez que cada jugador profesional debe tener y usar si aspira a competir o ganar un torneo importante y 2. El desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) aplicada a programas de ajedrez como “Stockfisk” o “Alpha-Zero” (lanzado por la empresa “Deep Mind” diciembre 2017) que hace a estas máquinas imbatibles por los humanos y que juegan haciendo planes a largo plazo con sacrificios de peones o piezas incluidos. Sucede que la nueva generación de ajedrecistas a nivel mundial del 2022 en adelante está conformada por adolescentes (“teenagers”) quienes estudiando con estos programas nuevos han entendido el ajedrez de la era de la IA y este mes de enero están jugando de tú a tú contra la generación anterior en el torneo Tata Steel Chess que se celebra en la ciudad de Wijk aan Zee, Holanda, del 14 al 29 de enero 2023. Así, el campeón mundial Magnus Carlsen ha sido derrotado en 2 rondas seguidas, lo cual no le sucedía desde 2015, primero por el GM Anish Giri en la 4ª ronda y en la 5ª por la sensación del torneo el adolescente de 18 años GM Nodirbek Abdusattorov (Uzbekistán) quien a su vez se mantiene invicto en 7 rondas y de líder de este muy fuerte torneo. Además el más joven de estos GM “chamos” el hindú Praggnanamdhaa (17 años) derrotó al GM chino Ding Liren quien es el No. 2 del mundo, así que estos adolescentes no se intimidan ante los veteranos de la generación anterior y se están constituyendo en una generación que la -reemplazará en menos de 20 años gracias al uso de la IA y de los poderosos programas para estudiar ajedrez q ahora existen. Vemos una tabla comparativa de estas 2 generaciones:

Generación Actual (2010-2025) vs Generación del futuro próximo

Nombre Edad años(País) Lugar en lista FIDE (ELO) Nombre Edad años(País) Lugar en lista FIDE (ELO) Magnus Carlsen 32 (Noruega) 1º. Alireza Firouzja 20 (Francia) 4º. Ding Liren 30 (China) 2º. Jan K. Duda 24 (Polonia) 21º. Fab. Caruana 30 (USA) 6º. D. Gukesh 16 (India) 24º. Anish Giri 28 (Holanda) 7º. Erigaisi Arjun 19 (India) 26º. Wesley So 29 (USA) 8º. N. Abdusatorov 18 (Ubezkistán) 30º. R. Rapport 26 (Rumanía) 15º. Hans Niemann 19 (USA) 35º. Vidith Santos 28 (India) 18º. V. Keymar 18 (Alemania) 43º. Wei Yi 23 (China) 28º. R. Praggnana… 17 (India) 52º.

Dos comentarios finales: 1. La ciudad de Saint Louis (Missouri) es actualmente el centro mundial del ajedrez, así vemos que USA tiene 2 GM entre los 10 mejores del mundo y un joven GM en la generación de relevo. 2. El país donde el ajedrez ha formado más GM jóvenes y es el 3er país más fuerte en ajedrez hoy es la India (tiene 3 GM adolescentes) sólo superada por USA y Rusia.

PARTIDA DE HOY: la he seleccionado del célebre Torneo de Nottingham (1936), Inglaterra, en el cual el GM José Raúl Capablanca finalizó como campeón compartido el primer lugar con el ruso Botvinnik. La partida, de la 9ª) ronda, muestra la estrategia de las blancas para debilitar el flanco rey, impedir que el rey negro enroque en este flanco y luego lanzar ataque por el flanco dama. Veamos:

Blancas: Ewfin Bogoljobow vs. Negras: C. H. Alexander

Apertura: Defensa India de la Dama.

1.d4 Cf6, 2. Cf3 e6, 3. C4 b6, 4. g3 Ab7, 5. Ag2 d5, 6. O-O, 7. cxd5 Cxd5 (mejor 7…..exd5). 8. e4 C5f6, 9. e5 Cd5, 10. Cg5! Ae7, 11. Dh5 g6, 12. Dh6 Af8, 13. Dh3 De7, 14. Cc3 O-O-O, 15. Ad2 Rb8? 16. Cxd5 Axd5, 17. Axd5 exd5, 18. Tfe1 Tc8, 19. Tac1 Ag7, 20. e6! fxe6, 21. Cxe6 Cf6, 22. Cxc7 Df7, 23. Af4 g5, 24. Ce8 jaque descubierto y abandonan negras (1 – 0).

Roy D. Meléndez