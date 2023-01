OPINIÓN Los Diarios de la Zia Nona: Los Grandes Comienzos (Parte XII) #30Ene

A mi amado tocayo cumpleañero y nieto Jacob (JJ) alias Tatata en su 1er. año de celebración (1° Feb. 2022)

《Las grandes cosas crecen en silencio》

Sidartha Gautama Buda

《La grandeza nace de los logros pequeños》

Sic Parvis Magna

《El amor comienza cuidando a los más cercanos, los de casa》

Teresa de Calcuta

《Los niños comienzan por amar a los padres.

Cuando han crecido, los juzgan, y algunas veces, hasta los perdonan》

《Somos nuestro propio infierno y nuestro propio demonio》

Oscar (Fingal Oflaherty Wills) Wilde

《Todos los grandes comienzos empiezan en la oscuridad,

donde la Luna te saluda con un nuevo día en la medianoche》

Shannon L. Alder

《Nada fija una cosa tan intensamente en la memoria

…como el deseo de olvidarla》

Michel de Montaigne

《Y entonces… solo podré recordar las cosas que nunca sucedieron》

Mark Twain

《Sólo la muerte conoce el significado de la paciencia》

Ducky

《Te acusarán.. de ser alegre, en el país de los serios…

de ser libre en el país de los presos…

de estar vivo, en el país de los muertos》

Joaquín Sabina

Las Eras de la Memoria

De madrugada, como una epifanía, recordé cuando era joven e indocumentado y me vi inmerso en lo que sentí eran deseos, esperaba que algo cambiaría, que existía una magia cósmica, incluso cómica, que hacía de funambulista de la existencia y de los que saben que basta nacer para tener fecha de partida. Si tienes fecha de llegada, nada es más sano para la naturaleza que tener fecha de salida. Renovarse y renovar es la razón de ser de lo natural y de lo vivo, pero nunca de los que se la dan de vivos o de los muertos vivos de la tiranía que como zombis en vez de tener la carne putrefacta y comerla cruda, tienen el seso piche y consumen estiércol en serio.

Han pasado lustros de aquel sentir que volvía de la umbra y el silencio madrugador. Desde la cara oculta de la luna, pasión de los desvelos que deja la desaparición de la madre. Entre esas memorias de luna plena van los que debes olvidar, y aquellos que no puedes. No se olvida las efemérides que ves aparecer y desaparecer. Los memos para el olvido son los que no obtienen enmienda, pero sí significado. Y los que no se pueden dejar de lado son los que moran en la sede ardida de la conciencia. A veces la retentiva cambia con el tiempo y no es raro que esas veces se recuerde lo que no sucedió de tal forma. Es solo un bosquejo de lo que no sucedió así, o lo hizo de manera incomparable a lo acaecido.

Sin embargo hay memorias fieles a lo sucedido que esculpen en piedra la evocación por sellarse con el hierro del dolor, el mejor drive del recuerdo, no obstante el principio que reza «Hemos encontrado la verdad, y la verdad, no tiene sentido» En ese orden de ideas los recuerdos huyen hacia el futuro. Suman el pretérito real con el futuro posible para tentar el ahora. Y el ahora solemos llamarlo realidad, versión falseada de la ilusión de la vida y lo existencial. Nada es más emocionante que irse a conocer el futuro o memorar lo que aún no sucede. Allí están los actores del mañana. Los hijos de los hijos, los nietos…el to be or not.

El Futuro del Ahora y el Príncipe de la Paz

Cuando la mamá de Danny (mi hija), la querida Luchy, nos dejó un día inesperado, la vida dio un giro de 180°. Siempre lo no esperado viene sin aviso ni proteste. Llega por algo y se va con todo. Finalmente la vida da lo que da y nada tiene que ver el merecimiento. Por eso recuerdo lo que pude madrugado por el desconcierto y la levedad de la existencia. La conciencia sangra al ritmo del dolor y se necesita para crecer sin miedo a vivir. El miedo a morir no vale la pena, pues es inevitable. El tema es más cómo morir que el porqué.

El futuro, créalo o no, se asocia a la calidad de recuerdo, más que a su veracidad. Y nada más veraz que la sangre que nace de tu heredad histórica o, si se quiere, de tu memoria familiar. Allí entran en papel estelar para el teatro de la vida, igual conocida como «teatro del absurdo«, los hijos, nietos, bisnietos, y hacia atrás, padres, abuelos, bisabuelos, etc.

Jacob es el nuevo miembro del linaje, gracias a mis cuadrados padres y a las Lucila al cuadrado: Luchy y Lucila. Jacob nació en enmantillado en Madrid el 1º Febrero del 2022 en pleno invierno europeo. Nació hermoso, fuerte y con todo bien puesto. Jacob (JJ) como le puse de mote, tiene un 2do apodo «Tatata» su primera frase o vocablo. Creo, un sonido habitual de todo babeante.

JJ vino al mundo compartiendo la fecha de nacimiento con su nono (yo). El milagro sucedió luego de una jornada celestial. Ese recuerdo jamás cambiará. Llegaba de la brega y todo era un desbarajuste. La rodilla para operar dañada por un accidente en moto años atrás, había sido aceitada (inyectada) por el panita de infancia el traumatólogo Rafael Rodríguez y ese día incomodó como nunca. A todo eso añadía el calvario de mamá con déficit cognitivo por tres lustros y sin saber que fallecería al poco tiempo, amén de un dolor bucal como para apurar la trilogía o triunvirato de la indisposición somática y emocional.

Lo raro inició al salir al balcón y disponerme a reprocharle al Señor del Edén toda la rabia acumulada por abriles y sin derecho al pataleo. Exclamé sin perder de vista el ocaso que caía sobre los cristales del ventanal.

– ¿Hasta cuándo carajo vas a retenerme en ascuas? Fue lo que salió de mis labios púrpuras, morados de la rabia.

– Si quieres que crea en ti, permite que mi nieto nazca el mismo día que yo… dije a modo de reto…

Pasaron los meses. Había olvidado la atención. Y llegó el día. El cielo consumó. JJ asaltó el mundo mientras yo absorbía 66 años. Ahora juntos, el ayer y el mañana, haremos desde hoy, los 1º´s de febrero, un presente pluscuamperfecto para el príncipe de la paz.

Las Bondades de “Tatata”

Pasaron los primeros meses y la admiración ha crecido. JJ ha ido dejando huellas de perspicacia y vitalidad, pero a más no poder buenos sentimientos. También heredó carácter tal vez el rasgo más importante de la etología humana. De esa conducta natural y heredada, ha desarrollado ese envite de nobleza a través de dicciones de amor que se fomentan con la ternura de mamá Danny, la diosa del calostro y la buena leche.

JJ es tan feliz que esparce contento y contagia ganas de vivir. Para el nono, la mejor manera de eternizarse. La eternidad en siete kilos de ternura. No puedo evitar la nostalgia. La distancia arruina el fervor de un abrazo, y el idioma de un beso. Pero es mejor estar lejos de una cuna que confisque el futuro de sus hijos. Gracias a los buenos padres, tuvimos uno, y Tatata tendrá el mejor. Feliz cumpleaños Jacob… il Nono.

Notas del Autor: El problema de Venezuela es “que quien nació para ser presidente, se volvió loco, y quien nació para loco, se volvió presidente”. (F. Suniaga).

MAFC