OPINIÓN Se busca un Emprendedor: Empresas con Conciencia #31Ene

«Verás que se puede ser solidario, independientemente de la actividad de tu empresa, desde un hotel hasta un aeropuerto , y que la incorporación al mundo solidario se puede producir en cualquier momento, bien porque es la forma de ayudar a un hijo o a un familiar con discapacidad, porque estas empresas cuentan con personas motivadas y con una vocación de servicio difícil de igualar , o sencillamente porque han visto claro desde un primer momento que esta es la manera de trabajar por una sociedad más justa”.

Carmen Parra, en la actualidad, en Barcelona dirige la Cátedra de Economía Solidaria de la Universidad Abat Oliba CEU

publicidad

Al encontrarme con este libro de Carmen Parra e impactarme su título, inmediatamente pensé que tenía que compartir su lectura con todos mis lectores, y esto es lo que pienso hacer en mis próximos artículos, extrayendo de él, todo aquello que me resulte inspirador para mis queridos emprendedores.

Este libro tiene que ver sobre todo, con lo que ella ha aprendido y ha experimentado a lo largo de los últimos diez años acerca de la economía solidaria.

Su aventura empezó cuando le transmitió a un amigo de la facultad su frustración por no poder dedicar su tiempo a ayudar a los demás. Su amigo la miró con asombro y le dijo “Carmen, cada etapa de la vida tiene sus momentos, y a ti ahora te toca aplicar tus experiencias y todo lo que la vida ha ido poniendo a tu paso a lo largo de los años. Has hecho voluntariado, has participado en obras sociales, has asistido a congresos, has indagado en bibliotecas, pero ahora tienes una oportunidad preciosa de poner tus conocimientos al servicio de tus alumnos y de todo aquel que te quiera escuchar”.

Luego su amigo le continuó diciendo “Tus obligaciones no te permiten ir a Calcuta como si fueras la Madre Teresa, pero sí puedes aplicar todo lo que sabes para buscar soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas desfavorecidas que tienes a tu alrededor, y algo aún mejor, aprovechar las aulas para transmitir a tus alumnos los valores que has desarrollado a lo largo de estos años para que ellos sigan con lo que tu has iniciado”.

Estoy totalmente convencido, que a medida que me involucre junto con mis lectores en el relato de las experiencias y vivencias de Carmen, estoy seguro que cada uno de nosotros encontraremos infinidad de posibilidades de apoyar las empresas con conciencia que encontremos en nuestro andar diario.

Veremos también, que como Carmen por sus diferentes descubrimientos, que no es necesario que viajemos a Calcuta para encontrar cerca de nosotros donde vivimos y donde desarrollamos o vamos a desarrollar nuestro emprendimiento, necesidades urgentes que van a reclamar nuestro trabajo.

Definitivamente, como bien lo señala Carmen, las subvenciones a veces llegan y a veces no, lo mismo que las donaciones, tenemos que buscar fórmulas que nos permitan, a través del trabajo, dignificar a las personas marginadas. De esta manera solo dependeremos del trabajo bien hecho para salir del círculo donde la sociedad nos ha situado.

Continuará …

Italo Olivo

www.iolivo.com