OPINIÓN Reflexiones en positivo: Peticiones al espíritu santo #2Feb

“La buena vida es aquella inspirada por el amor y guiada por la inteligencia” ese mensaje nos lo dejo Bertrand Russell; y que en este momento viene como anillo al dedo en nuestra nación que parece que dejamos de amarnos unos a los otros, algo que se me hace difícil de creer, conociendo bien mi país y su idiosincrasia del venezolano que es amoroso, sociable, atento a servir y ser útil y muy lejos de la mala intención, siempre a la orden con una sonrisa a flor de labios, bueno eso hasta hace un tiempo porque hoy la mayor parte se le hace difícil ocultar su malestar por bien humorado que haya sido, hoy andan como quien tiene un dolor de muela o va a poner una denuncia; por ello hoy le hago un ruego al Espíritu Santo para que nos envié del cielo un rayo de su luz que por medio de una sagrada unión de todos consigamos la idea de cómo el venezolano vuelva a ser feliz y pueda volver por medio del trabajo honesto a cubrir sus necesidades perentorias o sea los alimentos, educación, buen trato, con una familia alegre, el estómago lleno y un aprendizaje o educación de primera línea, tengo fe de que el Espíritu Santo conocedor de que nos entregó el país más rico y hermoso del planeta, para el que todo lo puede no le va hacer difícil concédenos esta petición de iluminarnos el camino del amor, la prosperidad y el bienestar de todos sin excepción.

Por mi parte también le ruego al Espíritu Santo me permita seguir escribiendo y compartiendo en forma positiva las cosas buenas y bondades de nuestra nación, que mi mente y espíritu me hacen señas de que todo lo malo ya está pasando y que estemos preparado para lo mejor y olvidar por todas las dificultades que han vivido los habitantes de Venezuela, que nos sumemos a los hacedores y no los deshacedores.

Las cosas buenas que también hay que destacar y que nos sirven de aliento a continuar con ánimo de hacedores; comparto a mis lectores los comentarios en positivo de un barco con miles de turistas que recientemente anclaron en Porlamar y la pasaron de maravilla, no dudemos que servirán de buenos promotores del turismo que estaba ahuyentado de nuestra nación, también oímos las noticias del sector bancario donde alegremente anuncian que el año 2022 fue para ellos de gran beneficio yo pensaba que ese sector su función era una permanente alianza con el sector privado, empresariado y productivo generador de puestos de trabajos e impuestos como lo son los sectores ganadero, agricultura, comercio e industrial, también deseamos que regresen por el bien del país a sus funciones para lo que fueron creados; así que sigamos adelante a pesar de lo que dice el economista de poco equivocarse que “nuestra nación es la tercera del mundo con la inflación más alta.”

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

