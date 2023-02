Índice de Democracia: Venezuela se mantiene en lista de regímenes autoritarios #3Feb

Trabajo de: www.talcualdigital.com

Por séptimo año consecutivo, en 2022, hubo un declive en el índice de democracia en América Latina según informe de The Economist Intelligence Unit (EIU).

El puntaje promedio de la cayó a 5,79, por debajo del 5,83 en 2021. En ese sentido, se señala que en la región se transita cada vez más hacia la autocracia debido a la existencia de cuatro regímenes autoritarios: Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

La encuesta anual califica el estado de la democracia en 167 países en atención a un grupo de variables y con una puntuación máxima de 10: proceso electoral y pluralismo, el funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política democrática y libertades civiles.

Venezuela se ubicó en el lugar 147 de entre 167 países. Dentro de la región aparecen otros gobiernos autoritarios como Nicaragua (143), Cuba (139) y Haití (135).

«Existe el riesgo de que crezca la lista de autocracias en la región, ya que varios países están experimentando un proceso de retroceso democrático. El ejemplo más destacado es El Salvador, que registró la segunda disminución más pronunciada de la puntuación en la región, después de Haití, en 2022″, indica el informe.

Refiere el estudio que las políticas de mano dura contra el crimen y la retórica antisistema han hecho que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sea extremadamente popular. «Esta popularidad le permitió a Bukele socavar los controles y equilibrios, incluido el reemplazo de toda la bancada de la Corte Suprema. En 2022 anunció que se postulará para la reelección consecutiva a pesar de los límites constitucionales, y una Corte Suprema dócil aprobó la medida», destacan.

En América Latina, el puntaje se ve reforzado por tener algunas de las democracias más fuertes del mundo, como Uruguay, Costa Rica y Chile, sin embargo solo representan el 4% de la población total de la región. Mientras tanto, 45% de la población de la región vive en un país que es un régimen híbrido o autoritario y 62% de los latinoamericanos residen en un país cuyo puntaje disminuyó en 2022.

Asimismo, el puntaje decreciente de Perú lo reduce a un «régimen híbrido» de una «democracia defectuosa». En una nota positiva, de acuerdo con el informe titulado «Frontline democracy and the battle for Ukraine» los latinoamericanos tienen un bajo nivel de confianza en las instituciones estatales, además la región alberga algunos de los países más desiguales y corruptos del mundo, en tanto la capacidad del Estado se vio debilitada por el crecimiento de las organizaciones criminales transnacionales.

Después de Venezuela, la lista de los 20 peores países del mundo en el registro de las democracias la integran Burundi, Uzbekistán; Arabia Saudí, Libia, Eritrea, Bielorrusia, Irán, Yemen, China, Tayikistán, Guinea Ecuatorial, Laos, Chad, Turkmenistán, República Democrática del Congo, Siria, República Centro Africana, Corea del Norte, Myanmar y Afganistán.

De acuerdo con el informe de 2022, casi la mitad (45,3%) de la población mundial vive en algún tipo de democracia, mientras que más de un tercio (36,9%) vive bajo un régimen autoritario. La puntuación global de 5,29 sobre 10, un incremento de solo 0,01 respecto al año anterior, representa un estancamiento en lugar de una reversión de la recesión democrática que comenzó en 2016, y que parecía probable.

Según el Índice de democracia 2022 por tipo de régimen, 14,4% de los países registró democracias plenas, 28,7% son democracias defectuosas; 21,6% regímenes híbridos y 35.3% de los países tienen regímenes autoritarios.

