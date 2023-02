Guanipa insta a la juventud venezolana a seguir en lucha para sacar a Maduro #8Feb

Juan Pablo Guanipa, dirigente nacional del partido Primero Justicia en Venezuela, hizo un llamado a la juventud venezolana a continuar su lucha para sacar a Nicolás Maduro del poder y recuperar la libertad y democracia en el país.

Guanipa llevó a cabo en el estado Zulia el encuentro, denominado “Rumbo Futuro”, en el cual recordó a los jóvenes que en sus manos tienen el porvenir de Venezuela, y que su deber con el país es seguir luchando por recuperar la democracia de la nación.

publicidad

“Yo estoy convencido de que parte importante de la vida es la actitud. La vida es esfuerzo, la vida es trabajo, la vida es lucha, es dedicación, constancia, perseverancia, es actitud, y si nosotros estamos convencidos de que tenemos que sacar a un dictador como Nicolás Maduro, vamos a luchar hasta lograrlo”, enfatizó en el marco de la semana de la juventud.

Añadió que “lo que tenemos que hacer es recordar lo que unos pocos hicieron, la vida que los otros dieron, la lucha que otros libraron para lograr estar donde estamos para seguir avanzando. Llega el momento en que algunos piensan que pareciera que no lo vamos a lograr, pero por eso insisto que la juventud nos da actitud frente a la vida, y yo tengo la actitud joven frente a la vida, y digo que no estoy dispuesto absolutamente a no rendirme, nunca jamás. Vamos a darle a Venezuela y a los venezolanos la esperanza y la ilusión de tener un país próspero, lleno de oportunidades”.

En tal sentido manifestó que las veces que ha dicho que el país se está perdiendo, no es para que los ciudadanos se resignen. “Lo digo para que nos llenemos de ánimo, de ganas, y le quiero pedir a todos que nunca perdamos el objetivo fundamental, que es lograr que Venezuela sea un país democrático”.

El dirigente cuestionó durante su discurso el hecho de que Maduro y este régimen beneficien a otros países con la riqueza de los venezolanos y el patrimonio que debería ser dirigido a alcaldías y gobernaciones para obras y mejoras en los servicios.

“Hoy Maduro a los alcaldes y gobernadores les está robando el situado constitucional, por ejemplo decir que el ingreso petrolero es un ingreso extraordinario, y como ingreso extraordinario no lo cuenta como situado constitucional, que es parte del presupuesto que les toca a las alcaldías y gobernaciones. Nosotros tenemos que pronunciarnos al respecto, decir que NO estamos de acuerdo con eso. Tenemos que decirle al régimen que no estamos dispuestos a aceptar que se roben los recursos de los estados. El Zulia siempre ha sido un estado combativo y luchador y esta vez no puede ser la excepción, y los jóvenes estarán a la cabeza de esa lucha”, concluyó el dirigente.