Guillermo Palacios: Se mantiene inexplicable silencio en el régimen acerca del juicio contra Maikel Moreno en EE.UU #8Feb

A casi dos semanas de haberse iniciado en un tribunal del sur de La Florida el juicio contra el magistrado Maikel Moreno, del Tribunal Supremo de Justicia, el régimen venezolano no ha emitido declaración alguna, prevaleciendo el silencio sobre acusaciones tan graves contra quien fue presidente del Poder Judicial.

Acerca del particular el doctor Guillermo Palacios dijo que el mencionado funcionario desde el momento en que fue nombrado magistrado ocupó la vicepresidencia y luego, en dos ocasiones, la presidencia del TSJ, lo que indica que gozaba del mayor apoyo del gobierno de Nicolás Maduro.

Pero, con anterioridad a su escogencia, ya el oficialismo y el país había sido alertado de que Moreno no reunía las condiciones para alcanzar una posición tan relevante como juez de la República, porque tenía antecedentes criminales.

En este sentido se refirió a la sesión extraordinaria del día sábado 27 de diciembre del 2014, en la cual él, como diputado de la Asamblea Nacional, intervino para oponerse a la plantilla de candidatos a magistrados del TSJ y que legalmente no podía ser aprobada por mayoría simple, como ocurrió ese día.

Al respecto dio a conocer el contenido de su derecho de palabra, en el cual expuso que en ese momento estaba la oposición buscando el diálogo y el consenso para que la escogencia de los magistrados fuese hecho tomando en consideración a quienes reunieran méritos para ser magistrados del TSJ.

Al hablar del debate expuso:

“Nosotros estimamos que el hecho de estar participando en el es con la intención clara que creemos en la búsqueda del diálogo, y ese diálogo está signado por el hecho de que aquí durante la Asamblea Nacional Constituyente en ninguna parte se estableció que por mayoría simple se podían escoger los titulares de los órganos del Poder Público. Si eso es así, creemos que esta era una gran oportunidad para buscar un consenso en relación con nombres que, efectivamente, le digan al país que vamos por un cambio en esos órganos del Poder Público.

“No es posible que mientras en la calle se les están haciendo serias observaciones a los titulares del Poder Público, a los del CNE y a los del Tribunal Supremo de Justicia, aquí simplemente se estén buscando argucias para evitar que por la vía de las dos terceras partes lleguemos a los acuerdos que sean necesarios. Acuerdos que, por supuesto, implican la búsqueda de nombres que les puedan responder al país, en eso estamos de acuerdo, y hemos estado de acuerdo también en que había que buscarlos con el propósito de darle a Venezuela un respiro, una idea de que por la vía de las dos terceras partes, que no es cualquier cosa, podíamos llegar a consenso y llegar a nombres que pudiéramos consensuar para designarlos en esos órganos del Poder Público; pero resulta que no fue así.

“Efectivamente, frente a nombres transparentes e importantes que están no solamente de nuestro lado sino de allá, del lado del gobierno, han preferido traer como candidatos al Tribunal Supremo de Justicia nombres como, por ejemplo, el de Maikel Moreno, que tiene antecedentes penales. ¿Quién de nosotros se va a atrever a votar por Maikel Moreno?, quién de nosotros se va a atrever a votar por Marjorie Calderón? Es imposible que bajo ese criterio podamos llegar a acuerdo y a consenso para mejorar las instituciones públicas. Si eso es así, en este momento tenemos que decir que no podemos votar por una plantilla de propuestas que van a ser más de lo mismo, por una plantilla de propuestas que, de alguna manera, guarda relación con la violación de derechos humanos en este país, no podemos votar por una plantilla de propuesta de candidatos que han avalado la corrupción en Venezuela, no es posible que mientras en el Tribunal Supremo de Justicia se desestiman 200 y 300 solicitudes de antejuicio de mérito para altos funcionarios públicos, aquí se han tomado decisiones como la de allanar la inmunidad parlamentaria a diputados, simplemente porque les han inventado causas y les han hecho manipulaciones.

“Creemos, entonces, que bajo esos criterios es imposible que podamos votar por esa propuesta para el Tribunal Supremo de Justicia. No es posible que votemos por un Tribunal Supremo de Justicia que no ha abierto una averiguación en relación con los 25 mil millones de dólares que se escamotearon en Cadivi, y no lo denunciamos nosotros, lo denunció Giordani; no es posible que no hayan sancionado a los coautores del caso de la narcopolítica de Walid Makled. Entonces, a ellos sí hay que protegerlos, pero a Ismael García hay que abrirle un juicio para allanarle la inmunidad parlamentaria. Esas no son razones suficientes para que tengamos que votar por una plantilla propuesta por el gobierno.

“No vamos a votar por esta plantilla de propuesta para el Tribunal Supremo de Justicia, porque ha contribuido a que haya impunidad en el país; el 90% de la impunidad que existe en los delitos que se cometen en Venezuela son responsabilidad del Tribunal Supremo de Justicia, y creemos que es imposible que votemos por ese Tribunal Supremo de Justicia que ha contribuido a desnaturalizar la esencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con recursos de interpretación como el de hace aproximadamente tres días; no es posible que mientras en la Asamblea Nacional Constituyente se dijo que la designación de todos los funcionarios del Poder Público era por las dos terceras partes, resulta ser que bajo la manipulación del Tribunal Supremo de Justicia se nos dice que es por una mayoría simple que se pueden designar a los titulares del Órgano Público.

“De manera que vamos a negar, a salvar nuestro voto, y lo vamos a hacer fundamentados en las disposiciones del Reglamento Interior y de Debates, en su artículo 46 que le impone a los diputados la obligación de firmar los informes de las comisiones, pero también nos da el derecho de salvar el voto en las comisiones o aquí en el seno del Parlamento o en cualquier lugar del debate parlamentario. Nosotros, responsablemente vamos a salvar el voto y se lo vamos a dedicar al pueblo de Venezuela que está aspirando un cambio en este país; le vamos a dedicar nuestro voto salvado a esas familias que no tienen como satisfacer sus necesidades; vamos a dedicarle este voto salvado a los presos, perseguidos políticos y a los exiliados; le vamos a dedicar este voto salvado a los estudiantes que están luchando por la libertad de sus compañeros; le vamos a dedicar este voto salvado a nuestro compañero que en Barquisimeto está luchando por la libertad de los estudiantes; y le vamos a dedicar este voto salvado a todo el pueblo de Venezuela, y si alguien intenta descalificarnos podríamos decir como Don Quijote: “No importa Sancho que los perros ladren, eso significa que la caravana avanza”.

El doctor Palacios terminó sus declaraciones indicando que los cargos que se le están haciendo a Moreno son muy graves: Recibir más de 10 millones de dólares, sobre de todo de empresarios que habían hecho contratos con el gobierno; como podía designar y destituir jueces, tener influencia para tomar decisiones judiciales; cambiar sobornos por influir en causas penales mediante desestimación de cargos y ordenar arrestos o reclusiones domiciliarias para determinados acusados; recibir pagos para intervenir en casos civiles y autorizar embargos judiciales de fábricas de automóviles de la empresa General Motors valoradas en 100 millones de dólares como parte de litigios civiles a cambio de porcentajes de interés, así como otros delitos, todos los cuales contemplan penas entre veinte y treinta años en cárceles de los Estados Unidos.

Teníamos razón cuando salvamos el voto para rechazar los nombramientos que se hicieron a finales del 2014 porque los postulados no reunían las condiciones para ser magistrados, como ha quedado demostrado claramente en el caso de Maikel Moreno, terminó sus declaraciones el doctor Palacios.