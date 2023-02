VP apoyará a aquel candidato presidencial que resulte electo y legitimado en la primaria #8Feb

Voluntad Popular respaldará al candidato presidencial que resulte electo y legitimado en el proceso de primaria previsto para este 2023, aseguró Freddy Superlano, coordinador político de VP.

Reveló que VP presentará, en el momento oportuno, a su candidato. Será una persona que ha luchado por la libertad y la democracia de Venezuela.

«El que gane la primaria nosotros lo vamos a apoyar. La responsabilidad nuestra no es solo con una militancia de VP, es con el país, va mucho más allá. Al que gane, lo apoyaremos. El planteamiento que hay es primaria y apoyar al que salga electo de ese proceso. Quien gane no podrá hacerlo solo, necesitará la ayuda de todos en el país», precisó Superlano en un encuentro con periodistas.

Sostuvo que las mal llamadas oposiciones tienen la oportunidad de reunificarse en la primaria. «La oposición tiene algo que ofrecer y la primaria nos garantiza a nosotros poder amalgamar alrededor de una idea, el gran llamado del pueblo venezolano», explicó.

Además, indicó Superlano que el único consenso que existe ahora es consolidar la elección primaria. «En este momento, cuando no hay reconocimiento a los liderazgos, sigue siendo la primaria el gran consenso», dijo.

«Aquellos que no están dentro de la Plataforma Unitaria, saben que la primaria es el hito más importante en este 2023. De esa primaria va a salir no solamente quien va a enfrentar al candidato del régimen, que es Nicolás Maduro, si no que tendrá la oportunidad de ganar la elección presidencial», precisó.

El coordinador político de VP expresó que elegir a un candidato por consenso pone en riesgo su legitimidad. «Ante eso, hay que bañarse de legitimidad, es decir, es someterse al escrutinio del ciudadano que decidirá cuál es el candidato que mejor lo pueda representar», aseguró.