VIDEO ¡Clasificados a semifinales! Leones del Caracas selló su pase en la Serie del Caribe #9Feb

Leones de Venezuela derrotaron 7-4 a Vaqueros de Colombia ante 32 mil 867 aficionados que estuvieron presente en el Estadio Monumental “Simón Bolívar” y logró su pase a las semifinales de la Serie del Caribe 2023, instancia donde enfrentará de nuevo a la representación neogranadina el jueves, en el mismo recinto deportivo.

Venezuela (5-2) culminó en la segunda posición del todos contra todos y Colombia (4-3) en el cuarto lugar. Ambas representaciones se volverán a ver las caras a partir de las 7:30 pm en el recinto de La Rinconada.

“Para esto uno trabaja duro. Para llegar a este momento. Otro paso más que hemos dado como equipo. Nos quedan aún dos juegos para ir a darlo todo”, declaró el mánager José Alguacil en la rueda de prensa posterior a la finalización del duelo. “Por ahora no voy a mencionar al abridor (del juego de semifinal). Me reuní con Wilson (Álvarez, coach de pitcheo). Tengo que pensarlo con él. Lo tenemos en mente, pero no lo voy a confirmar todavía”.

Este jueves, Los Leones del Caracas nuevamente se medirán ante Colombia en busca del pase a la final.

De acuerdo a la tabla de posiciones, los equipos que estarán presentes en las semifinales de la Serie del Caribe 2023, son:

México

Venezuela

Colombia

República Dominicana

LAAAAA LOOOOOCUUUUURAAAAAAAAAAA pic.twitter.com/T6AZhYOtGv — Leones del Caracas (@leones_cbbc) February 9, 2023