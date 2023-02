AvanceIMP Docentes de Lara exigen ante el Ipasme actualización médica del gremio #10Feb   

Este viernes 10 de febrero, docentes se concentraron en la sede del Ipasme, capítulo Lara, para consignar un documento a las autoridades administrativas en exigencia de la actualización médica de los educadores de la región.



Luis Arroyo, presidente del Colegio de profesores en el estado Lara, informó a El Impulso que actualmente los educadores no cuentan con ningún tipo de seguridad social.



“El Ipasme desapareció. Técnicamente está cerrado y nosotros exigimos la actualización médica porque los educadores no tenemos seguridad social. Por eso nos encontramos aquí pacíficamente para protestar y decirle a la ciudadana ministra que aquí nos quedaremos para entregar este documento”, refirió Arroyo.



Por su parte, el representante gremial, rechazó la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica, aprobada por la Asamblea Nacional electa en el año 2020.



“El docente se preparó académicamente con pedagogía y estrategias. No puede ser sustituido por una persona que no tiene la capacidad para ejercer dicho cargo. El estudiante debe tener su rol como estudiante, pero no ejercer la función docente”, sentenció Arroyo.



Texto: José Escalona



Reporte: Luis Daniel Cambero



