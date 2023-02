Luis Arroyo sobre Ley de Participación Estudiantil: El estudiante no puede ejercer la función del docente #10Feb

Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores en el estado Lara, se pronunció este viernes 10 de febrero sobre la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica, aprobada por la Asamblea Nacional electa en el año 2020.

El representante gremial rechazó esta norma y aseguró que “el estudiante no puede ejercer la función del docente”.

“El docente se preparó académicamente con pedagogía y estrategias. No puede ser sustituido por una persona que no tiene la capacidad para ejercer dicho cargo. El estudiante debe tener su rol como estudiante, pero no ejercer la función docente”, sentenció Arroyo, durante una protesta que realizaban los docentes frente a las instalaciones del Ipasme, en exigencia de la actualización médica del gremio.

Es importante señalar que hace días, a través de un comunicado, La Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres) rechazó esta medida por considerar que tiene como objetivo final «el control político y social del estudiantado» de educación media y, por consiguiente, «de la familia venezolana«.

«Viola abiertamente el derecho a la libre asociación y participación al establecer como derecho una forma de organización, consejos estudiantiles, por encima de cualquier forma de organización del movimiento estudiantil, obligando al estudiantado de educación media a alinearse en torno a organizaciones promovidas desde el Gobierno nacional», explicó la Federación.