VIDEO #HistoriaMenuda Don Egidio Montesinos, insigne tocuyano que dedicó su vida a la educación #10Feb

Nació este ilustre larense el 1 de septiembre de 1831 en El Tocuyo, hijo del héroe independentista Pedro Manuel Montesinos y Francisca Canelón. Muy joven queda en la horfandad y logra estudiar con gran sacrificio gracias al empeño y tenacidad de su madre.

Se gradúa de bachiller en el Colegio Nacional El Tocuyo en 1849 y al poco tiempo pasa a formar parte del personal de educadores de ese plantel, donde da clases de Geografía, Historia y Cosmografía hasta 1863 e incluso, llegó a ocupar en ese plantel el cargo de vicerrector en 1859.

publicidad

El 15 de noviembre de 1863 funda su propio plantel, el Colegio La Concordia, considerado uno de los mejores institutos no solo de El Tocuyo, sino del país. En 1874 recibe autirización para conferir grados de enseñanza secundaria. Hombres de la talla de Federico Carmona y José Gil Fortoul fueron sus alumnos en el referido plantel.

Montesinos convirtió a El Tocuyo en un emporio educativo a finales del siglo XIX y largos y frutíferos fueron sus años al servicio de la pedagogía en la regi{on lo cual le valió reconocimento dentro y fuera de los límetes de la región larense.

Falleció este notable pedagogo larense el 26 de julio de 1913 en su ciudad natal. En 1914 El Impulso anunciaba la entrega de un busto de mármol para El Tocuyo. Don Egidio Montesinos es hoy uno de los hijos más ilustres del municipio Morán.

Texto: Oscar Castro Leal

Edición: Jesús Gil

Recopilación documental: Douglas Alvarado/Archivo IMP

Música: There’ll Never Be Another YouAtlas Piano Roll