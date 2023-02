VIDEO “El cáncer no es sinónimo de muerte”, psicóloga resalta la importancia de la salud mental en los pacientes con esta enfermedad #13Feb

El abordaje de los pacientes con cáncer desde un punto de vista psicológico ha tomado protagonismo en los últimos años ante el reconocimiento de la importancia de la salud mental en la sociedad, tema que ha sido abordado por los especialistas de esta materia que aseguran trabajar en los pacientes que padecen esta malignidad el reconocimiento de que “el cáncer no es sinónimo de muerte”.

Así lo ha asegurado a El Impulso la licenciada en psicología Edwilin Romano, quien destaca que lo más importante es crear esa concientización y “evitar esos mitos o falsas creencias” que automáticamente asocian el cáncer con la muerte.

La psicóloga, que labora en la Sociedad Anticancerosa del estado Lara, resalta que “una vez nosotros sepamos toda la información sobre el paciente establecemos un plan de intervención, la idea es fortalecer ese sentido de vida, concientizar que el cáncer no es sinónimo de muerte”, destaca al hablar sobre el debido abordaje a los pacientes desde un punto de vista psicológico.

Romano, también comenta que el trabajo emocional es fundamental en el tratamiento del paciente, comentando que “la idea es transformar nuestras emociones en algo que sea adaptativo para ella (la enfermedad), que sea funcional y que a través de estas emociones podamos canalizar este diagnóstico que acaba de recibir”.

Acompañamiento familiar

La psicóloga, que también apoya a los niños del Hospital Universitario de Pediatría Dr. Agustin Zubillaga de Barquisimeto, resaltó el valor del acompañamiento familiar en este tipo de enfermedad, destacando que por esto el abordaje debe ser multidisciplinario.

“La idea es no dejar solo el paciente, no aislarlo tampoco, ni imposibilitarlo de cualquier labor. A veces tenemos esa falsa creencia de que porque estamos enfermos nos acostamos en la cama y pensamos que no podemos hacer nada”.

Asimismo, aconseja evitar que los encuentro de molestia se presenten frente a la persona que padece esta enfermedad, de esta manera hace que este proceso sea lo menos doloroso posible, “que no sea que sienta que ha generado molestias en la familia”.

Para finalizar, instó a los familiares a no descuidar su individualidad, pues de centrar toda su atención y energía en el paciente se puede generar el “síndrome del cuidador primario”, pues la persona se aboca tanto al cuidado del paciente que descuida su propia atención.