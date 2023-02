OPINIÓN El amor, el amor, el amor… #23Feb

¡No existe en el mundo nada más bello que el amor!

Soñar despierto con esa voz susurrante que te dice al oído:

—¡Te amo, te necesito, quiero que hagamos juntos lo que anoche en medio del insomnio imaginé!—.

¡Cuántas personas escriben y le cantan al amor!

Una estrofa de la canción: “La gota de rocío» de Silvio Rodríguez dice así:

«…y mientras la besaba me dijo en un temblor esto era lo que me faltaba para que saliera el sol».

¡Que viva el amor!

El pasado 14 de febrero celebramos el día de San Valentín. Y las redes sociales hervían llenas de comentarios refiriéndose al amor roto de Shakira y Piqué. Más que todo por un nuevo video de la cantante, que según sus seguidores era también dedicado a su ex.

De verdad no se a dónde irá a parar este escándalo, pues se habla también de una novela que hará Shakira, en dónde explicará con lujo de detalles los maltratos recibidos por su exesposo Gerard Piqué, esto según ella para crear un precedente y que ninguna mujer se calle ante la violencia de género.

Obviamente que con esta novela Shakira, seguirá «facturando» ya que millones de fanáticos estarían interesados en esa novela, habida cuenta que en los seres humanos existe un morbo solapado, el mismo que nos hace mirar por encima y darle solo un vistazo a cualquier texto por muy importante que parezca, sin embargo fijamos nuestra mirada es en el horror en lo dantesco o en el chismorreo como en el caso de Shakira y Piqué, figuras importantes del deporte y de la música, cuyo chismorreo no se detiene pues ellos mismos siguen empeñados en alimentar ese morbo. Shakira lo acusa a él de narcisista y él a la colombiana de falta de respeto.

Seguramente su ego no estaba preparado para afrontar algo así. Quizá por eso se disparan dardos envenenados de parte y parte. ¿Será que la madurez se esconde cuando se está despechado?

El escándalo ha sido mayor luego de que Shakira sacó esa canción que es una verdadera estocada para Piqué y también para su actual pareja de nombre: Clara Chía Martí. Que por cierto según Shakira, esta jovencita era quien le comía la mermelada… Shakira comenzó a sospechar que mientras ella estaba fuera de su hogar, Piqué, metía a alguien más a su casa.

El cuento es que Shakira, descubrió la traición. ¿Saben dónde? pues en la nevera sí, en la nevera porque era allí donde guardaba la mermelada, algo que ninguno de los dos eran muy dados a comerla, pero sucedió que: ¡un buen día llegó Clara Chía y se la comió!

(Ah muchacha pa’ tragona caray) ja, ja, ja.

De modo que ese detalle llamó poderosamente la atención de Shakira, y entonces ésta, contrató los servicios de un investigador privado quien finalmente, aportando videos y fotografías demostró la traición por parte de Piqué con está jovencita de 20 años, quién era empleada del futbolista en unas de sus empresas.

De manera que quedó claro que este par pretendían echarle gaslighting a Shakira y lo que es peor en su propia casa.

Al descubrirse traicionada la cantante colombiana, herida en lo más profundo, sacó “las garras» y comenzó una campaña contra su ex, en dónde se pudo observar que: EL AMOR cuando es macerado con el despecho de una traición puede en algunas ocasiones volverse muy “creativo».

Entonces en el cielo de Miami y en las playas de Argentina en Mar de Plata sorprendió una avioneta con una publicidad y el mensaje decía: “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú 11-1-2023”…

Y luego apareció la canción que ya conocemos y que hizo estallar a las redes… Y Shakira “facturó» pero eso sí, sín que estos dólares “salpicaran» a Piqué.

Transcurrieron los días y Shakira, continuó echando leña al fuego tanto así que ni siquiera el 14 de febrero, Día de los Enamorados dejó de hacerlo. Por el contrario ese día pudimos ver en un video a Shakira fregando el piso de su cocina y cantando una canción que, si bien es cierto no es escrita por ella.

“claramente» se la estaba dedicando a su ex esposo gerald Piqué y a Clara Chía.

La canción es de: Solana Imani Rowe mejor conocida por SZA y el título de la canción es: I migth kill my ex. Que traducido es: “Podría matar a mi ex». (¿Apología del delito?)

El contenido de esta canción es bastante violento debido a que dice lo siguiente: Tal vez tal vez podría matar a mi ex. No es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente.

“Claramente» dedicada a ellos ¿no?

En medio de esta colección de insultos y deseos de venganza que no se detienen por nada del mundo.

Me dispuse con la curiosidad que me mata, a investigar un tema que me apasiona: la astrología. Necesitaba enterarme del signo zodiacal de estos famosos.

Luego de leer un buen rato, me encontré con algo sorprendente: resulta que tanto Shakira como Piqué nacieron un 2 de febrero y son del signo zodiacal acuario (desde el 21 de enero al 19 de febrero).

—Lo que significa que la astrología signó esta separación desde el inicio—.

Más aún cuando Shakira, tiene un ascendente en aries y Piqué, lo tiene en sagitario

(Ambos con ascendente en fuego y regentados por el elemento agua). ¿Que tal?

Entonces me pregunto: ¿qué ocurrirá con la relación de Clara Chía y Piqué? puesto que: ¡Clara Chía, también es del signo acuario! Ya que nació un 9 de febrero. Y, según la astrología la relación entre dos acuarianos suele terminar en profundo distanciamiento sin pena ni gloria.

En conclusión tocará esperar para ver desatado ese nudo Gordiano. Mientras llega ese momento, mis mejores deseos a estos acuarianos para que consigan el verdadero amor y sean felices por siempre, apartando el odio y los deseos de venganza. Que recuerden que de una forma ú otra fueron felices como pareja, la mejor prueba de ello, es que de esa relación nacieron dos hermosas criaturas que deben estar por encima de cualquier escenario. Ellos merecen vivir apartados del odio y la maldad… Que recuerden que existe una ley universal sobre los derechos del niño que nos obliga a cuidarlos y a defenderlos desde su concepción.

Por ellos, y para su sano desarrollo, debemos procurar salir de una relación de pareja sin ruidos ni ofensas, sin abrir heridas. Con la misma elegancia con la que llegamos.

