Resumen semanal: Vacuna contra la guerra #27Feb

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) caracterizó la enfermedad a causa del coronavirus 2019 (COVID-19) como una pandemia, declaratoria que aceleró los esfuerzos por conseguir una vacuna.

A la vuelta de la página, hay casos y muertes pero estamos mejor cuando se trata de hablar de las consecuencias para la salud pública de la pandemia de COVID-19.

No estamos mejor en otros planos. Por ejemplo, cuando se recuerda un año de este horror llamado la guerra o invasión de Rusia contra Ucrania.

“Esta invasión es una afrenta a nuestra conciencia colectiva. Es una violación de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional. Está teniendo dramáticas consecuencias humanitarias y para los derechos humanos. Y el impacto se está sintiendo mucho más allá de Ucrania”, dijo António Guterres, secretario general de Naciones Unidas.

El titular de la ONU indicó que «cerca del 40% de la población precisa ayuda, el mismo número de personas son incapaces de conseguir suficientes alimentos y el 30% de los puestos de trabajo han desaparecido».

«Lo que está ocurriendo en Ucrania y en otros lugares nos dice, cuán vano fueron los padecimientos del siglo XX. Cuando finalizó la Segunda Guerra, una oleada de optimismo se diseminó por el mundo. Se propagó el convencimiento de que nada parecido podría ocurrir nuevamente. Sin embargo, apenas duró.

Desde entonces las evidencias no cesan de acumularse. Guerras, revoluciones, genocidios, ataques terroristas, nuevas formas de belicismo. No está descaminada la tesis del sociólogo serbiobosnio, Sinisa Malesevic, de que la brutalidad organizada no cede ni se contiene: aumenta, sin que aparezcan contrapesos ni expectativas de que las cosas mejorarán en las próximas décadas», reflexiona Nelson Rivera, director del Papel Literario del diario El Nacional: A un año de la invasión a Ucrania; especial en el Papel Literario

La ciencia, que busca y fomenta respuestas, ojalá produjera una vacuna efectiva y eficaz contra la guerra y sus consecuencias, lo cual equivale a conseguir una cura milagrosa para la maldad que justifica la perversidad y la atrocidad y borra toda huella de esperanza en la humanidad.

El discurso de los buenos se debe alzar contra los malos y, mientras llega esa vacuna milagrosa contra lo peor de nosotros mismos, que sean palabras como justicia, democracia, solidaridad, fraternidad y derechos humanos las que impulsen un mundo mejor, sin pandemias morales que dejan huellas en el alma de los pueblos.

Así marchó la semana

La existencia y sus contrastes: el carnaval, con su bullicio, colores y fiestas, alegró la vida de muchos luego de la pausa impuesta por COVID-19. Ojalá las personas hayan seguido al pie de la letra la política de autocuidado para prevenir este y otros virus cuyas estadísticas en los días siguientes demostrarán quién carnavaleó más: si virus o personas.

Enfermedad común fue el principal motivo de consulta en las instalaciones de la Caja de Seguro Social de Panamá, a nivel nacional, con 10,097 pacientes atendidos por esta causa durante la Alerta Verde de Carnaval 2023.

En total, en este periodo, recibieron atención médica 11,732 personas entre enfermedad común y otras patologías: Enfermedad común, principal motivo de consulta en CSS durante Alerta Verde de Carnaval 2023

Vacunas:

«Se han aprobado vacunas contra diferentes variantes del SARS-CoV-2, pero se necesita vigilancia continua para determinar cuándo se debe actualizar la composición antigénica de las vacunas, junto con estudios clínicos a objeto de evaluar la eficacia de la vacuna», consideran los miembros del Grupo Asesor Técnico sobre la Composición de la Vacuna contra COVID-19 (TAG-CO-VAC) de la Organización Mundial de la Salud, un órgano independiente de expertos, al exponer su trabajo sobre este proceso en un comentario publicado en Nature Medicine: ¿Cuándo se debe actualizar la composición de la vacuna COVID-19?

La Dra. Marta Illueca pide ponerse del lado de la razón y de la lógica y, en un detallado artículo, explica por qué es importante, y necesaria, la vacuna bivalente contra COVID-19. «Quisiera creer que para aquellos lectores que gustan de los teléfonos inteligentes y mantienen sus aplicaciones y sus versiones de celular al día, no hay nada de misterioso ni sorprendente cuando un virus inteligente como el SARS-CoV-2 renueva sus variantes cada año», escribe: Refuerzo bivalente: justo y necesario

Investigación en Ciencias:

El estudio Percepciones, intenciones y comportamientos de población urbana en situación de vulnerabilidad del Distrito de Panamá frente a la vacunación contra COVID-19 identificó que existen disparidades en términos étnicos y de género en relación con el acceso a la vacunación: los hombres y las personas indígenas resultaron con menor conocimiento del número de dosis necesarias para estar protegido y del acceso a las vacunas.

En el caso de las mujeres, “manejan una mejor percepción acerca del número de dosis que requiere una persona para estar protegida del COVID-19 y sus efectos”: Mujeres manejan mejor percepción de dosis COVID-19 requeridas para estar protegidos: estudio OPS, Minsa y Alcaldía de Panamá

«Dos mujeres, dos especialidades diferentes, dos profesoras de universidades públicas. Un par de científicas que, pese a la crisis del país, a las vicisitudes económicas, a los laboratorios con necesidades y los sueldos de miseria, han desarrollado un trabajo de investigación impecable y han aportado nuevo conocimiento para el país y para el mundo. Son ellas Yasmín Rubio-Palis y Patricia Vit, quienes recibieron el Premio Mujeres en Ciencia que otorga la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman): Premio Mujeres en Ciencias de la Academia venezolana reconoció a las científicas Yasmín Rubio-Palis y Patricia Vit

“Cerrar la creciente brecha de rendimiento en lectura después de la pandemia y abordar la creciente desigualdad educativa en el país requerirá la implementación de la recuperación del aprendizaje basada en evidencia con un enfoque en el desarrollo de la alfabetización«. Son parte de las recomendaciones de la investigación publicada en la reconocida plataforma científica global Frontiers y titulada Desigualdad en el desarrollo de la alfabetización y el acceso a la educción en línea en las escuelas públicas y privadas panameñas durante la pandemia de COVID-19: Mejorar comprensión lectora ayudará a cerrar brechas en la educación panameña: Estudio publicado en Frontiers

El quinto número de la revista CSIC Investiga, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, muestra la investigación del CSIC para desentrañar el cerebro, el órgano más complejo: Revista CSIC Investiga dedica su número a los estudios del cerebro humano También científicos adscritos al CSIC identificaron mutaciones genéticas que confieren resistencia a los raticidas (rodenticidas) anticoagulantes a poblaciones de ratas en 12 comunidades autónomas de España: Científicos del CSIC identifican mutaciones en las poblaciones de ratas que confieren resistencias a los raticidas

Estudio publicado en la revista The Lancet, con resultados aportados por una red de médicos de 19 países, indica que “datos emergentes sugieren peores resultados clínicos y mayor mortalidad en personas con VIH en etapas más avanzadas” , también infectadas con mpox (viruela del mono): Datos emergentes sugieren forma grave del mpox en quienes sufren infección avanzada por VIH Por su parte, el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá, informó que durante la semana del 15 al 24 de febrero, se confirman 21 nuevos casos de viruela símica (mpox), con lo cual se elevan a 160 los casos acumulados en todo el país: Minsa exhorta a la prevención para evitar el contagio con viruela del mono

Salud pública

Aunque el embarazo debería ser un momento de inmensa esperanza y una experiencia positiva para todas las mujeres, trágicamente sigue siendo una experiencia terriblemente peligrosa para millones de personas en todo el mundo que carecen de acceso a una atención sanitaria respetuosa y de alta calidad», ha declarado el director general de la Organización Mundial de la Salud: Cada dos minutos muere una mujer a causa del embarazo o el parto

Un nuevo estudio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y socios publicado en The Lancet Regional Health – Americas destaca la importancia de tener en cuenta los determinantes sociales del suicidio específicos de cada sexo al elaborar intervenciones de reducción del riesgo y estrategias de prevención: Desigualdad educativa y desempleo, factores de riesgo en mortalidad por suicidio; estudio de la OPS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que las autoridades de Camboya informaron de dos casos confirmados de gripe aviar H5N1, ambos miembros de la misma familia. Uno de los casos, una niña de 11 años, lamentablemente falleció.

La Dra. Sylvie Briand, directora de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS, dijo, citada en comunicado, que el organismo está «en estrecha comunicación con las autoridades camboyanas para comprender más sobre el brote. Las investigaciones sobre el terreno están en curso» La OMS también anunció las recomendaciones para la composición viral de las vacunas contra la influenza para la temporada de influenza 2023-2024 en el hemisferio norte: OMS confirma muerte de niña por gripe aviar y anuncia recomendaciones para la composición de la vacuna contra la influenza

Entrevistas

El Dr. Miguel A. Cedeño, psiquiatra y catedrático de Psicopatología y Psiquiatría Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, conversa con el Dr. Alejandro Cantón-Dutari, pionero de la sexología humana en Panamá.

«Retirado desde hace algunos años, y viendo el auge que los temas sobre sexología y sexualidad humana han tomado en los últimos años, consideré muy importante sostener una entrevista con el Dr. Cantón, panameño pionero en el tema, la cual no dudaba, nos permitiría conocer aspectos tanto académicos como históricos sobre la temática en Panamá. Léalo en la sección Psiquíatra: El Dr. Miguel A. Cedeño conversa con el Dr. Alejandro Cantón-Dutari, pionero de la sexología humana en Panamá

Presidente de la Sociedad Venezolana de Salud Pública (SVSP) y Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de Medicina (ANM) de Venezuela su conocimiento, a pulso, de la situación, conduce al Dr. Saúl Peña a plantear la creación de un modelo integral para la gestión de la salud pública en Venezuela, orientado a la promoción y prevención, teniendo como base principios orientados a la equidad, acceso, calidad y universalidad: Venezuela debe crear un modelo integral para la gestión de la salud pública; Dr. Saúl Peña

Nefrología

Las infecciones por virus producen cuadros clínicos similares, en los que existe un pródromo o inicio, inicia el “malestar”, debilidad y fiebre y luego se presentan algunos signos y síntomas, que, dependiendo del tipo de virus, produce una manifestación diferente. Artículo de la Dra. Karen Courville: Infecciones virales y afectación renal

Psicología

Nuestros pensamientos son las maneras subjetivas de una realidad que es objetiva y que vivimos en el presente, o que hemos vivido en el pasado y hasta cómo viviremos a futuro. Se puede decir que son nuestras propias “versiones” de la realidad. Artículo de Hisvet Fernández: Maneras de interpretar la realidad o las distorsiones del pensamiento

Universidades

La sexta versión de la Escuela Internacional de Verano de la Universidad de Panamá se realizará del 20 al 24 de marzo del presente año y contará con la Universidad de la Habana como invitada especial, anunció el magíster Ricardo Him, vicerrector de Extensión de la Universidad de Panamá. Participarán más de 40 expositores nacionales e internacionales: Escuela Internacional de Verano de la UP, desde el 20 al 24 de marzo

Un proyecto que presentó una propuesta para fabricar paneles solares con base en materiales reutilizados se quedó con el primer lugar del Stem Summer Camp 2023, organizado por el Grupo de Afinidad Women in Engineering (WIE) de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y el apoyo del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, siglas en inglés), sección Panamá: Proyecto de paneles solares con material reutilizado gana el Stem Summer Camp 2023 organizado por WIE-UTP con apoyo de IEEE-Panamá

Educación

La Fundación Judío Panameña (JUPÁ), a través del Centro ¡Supérate! JUPÁ, graduó a su octava promoción de 46 estudiantes, quienes obtuvieron una beca académica con certificación internacional del idioma inglés e informática, acto celebrado en el Teatro Pacific. Julieta Cohen, directora del Centro ¡Supérate! JUPÁ, dijo que desde el año 2013 a la fecha se han graduado del programa más de 350 jóvenes y el 97% de los graduados continúa una carrera universitaria: El 97% de los graduados del programa JUPÁ continúa una carrera universitaria

Economía social:

El Banco Centroamericano de Integración Económica, a través de su Fundación de Apoyo Social, y la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA), que tiene presencia en Panamá a través de la entidad Microserfin, firmaron una alianza estratégica y de cooperación mutua para fortalecer e impulsar iniciativas de desarrollo social en la región.

Con este acuerdo se prevé colaborar e identificar programas y proyectos que fomenten la innovación, inclusión y empoderamiento de las mujeres en los países miembros del Banco, donde la FMBBVA tiene presencia a través de sus entidades: BCIE y Microfinanzas BBVA impulsarán juntos iniciativas de innovación, inclusión y empoderamiento de la mujer en la región

Semblanzas

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) lamenta profundamente el fallecimiento del Dr. Richard Cooke, reconocido arqueólogo del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) e Investigador Distinguido y miembro fundador del Sistema Nacional de Investigación (SNI), acaecido el 22 de febrero de 2023: Senacyt lamenta el fallecimiento del Dr. Richard Cooke, referente de la arqueología en Panamá

Richard Cooke: arqueología y divulgación en Panamá, este artículo deriva de la ponencia presentada en el simposio Tras una herencia cultural milenaria: contribuciones de Richard Cooke a la arqueología del Área Istmo-Colombiana, organizado por Luis A. Sánchez y Yajaira Núñez-Cortés en el XI Congreso de la Red Centroamericana de Antropología, celebrado del 27 de febrero al 3 de marzo de 2017 en San José, Costa Rica y que se reproduce en su memoria.

Fue publicado en la revista Cuadernos de Antropología, de la Universidad de Costa Rica

Cultura

Dionisio Guerra (Panamá, 1983), es uno de los cuentistas emergentes con mayor proyección creativa. Posee la sensibilidad y el ritmo precisos para construir historias con un sólido manejo de la emoción. Dos cuentos suyos en el Viernes Cultural, Literatura Panameña: Dos cuentos de Dionisio Guerra

Bajo el liderazgo del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá (IMUP), y con apoyo de la Vicerrectoría de Extensión de la UP, de la Academia Panameña de la Lengua, Ministerio de Cultura, de la Biblioteca Nacional y de la Red de Mujeres Filósofas de Panamá – SAFO, el país será una fiesta literaria en honor a la mujer.

El preámbulo: el jueves 2 de marzo al celebrar la exposición de libros de ganadoras del Premio Ricardo Miró en la Binal. Luego, el 8 de marzo, el primer Miércoles Universitario del año estará dedicado a los Aportes de las mujeres ganadoras del concurso Ricardo Miró: Miércoles Universitario de la Universidad de Panamá rendirá homenaje a las ganadoras del Miró

El concurso literario Ricardo Miró, creado en 1942, por gestiones del poeta Moisés Castillo, es el premio literario más importante de Panamá y a lo largo de su trayectoria, mujeres magníficas han resultado triunfadoras.

Que el Ricardo Miró acompañe su trayectoria con la escritura premiada de mujeres en sus cinco secciones permanentes, cuento, ensayo, novela, poesía y teatro, es un hecho digno de resaltar y acompañar. Aplausos a quienes lo harán posible.

