Estudio de científicos panameños refuerza importancia de vacunación COVID-19 en pacientes en diálisis y vulnerables #28Feb

Por: Violeta Villar / www.lawebdelasalud.com

Vacunación y mortalidad por COVID-19: un estudio comparativo entre población adulta en hemodiálisis, diálisis peritoneal y no diálisis en Panamá, es un esfuerzo colaborativo que reúne a investigadores miembros de la Sociedad Panameña de Nefrología e Hipertensión, afiliados a la Caja de Seguro Social (CSS) y al Instituto de Ciencias Médicas de Las Tablas (ICM).

publicidad

La disminución en la letalidad del 30% al 5% en pacientes en diálisis luego de la vacunación contra COVID-19, considerando su mayor mortalidad en comparación con la población general de Panamá, constituye uno de los principales aportes del estudio Vacunación y mortalidad por COVID-19: un estudio comparativo entre población adulta en hemodiálisis, diálisis peritoneal y no diálisis en Panamá.

La investigación, financiada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), se acaba de publicar en la revista internacional Springer. Resultados preliminares se habían presentado en el XII Congreso Nacional de Nefrología e Hipertensión, que se desarrolló los días 15 y 16 de julio de 2022 en ciudad de Panamá, con impacto en la comunidad investigadora.

De igual modo, como antecedente, cabe recordar que por iniciativa de la Sociedad Panameña de Nefrología e Hipertensión, se hizo un estudio prospectivo, titulado Infección por COVID-19 en pacientes en Hemodiálisis en Panamá 2020, divulgado en la Revista Médica de Panamá.

La Dra. Karen Courville, autora correspondiente del estudio en Springer y presidenta de la Sociedad Panameña de Nefrología e Hipertensión (SPNH), explica que las investigaciones iniciales de vacunas no incluyeron pacientes en diálisis, y menos en Latinoamérica, por lo cual este tipo de contribución proporciona datos sobre otro tipo de población.

“Y lo más importante, refuerza todo concepto que se había propuesto sobre las ventajas de la vacunación en población vulnerable”.

“En COVID-19 se generó una cantidad impresionante de información, de manera muy rápida. Este aporte es muy valioso: son datos de nuestro país que damos a conocer, para nuestra región”, subraya la Dra. Courville.

Solo Panamá y Guatemala han generado información sobre COVID-19 y pacientes en diálisis en Centroamérica.

Ver enlace original de la publicación: https://link.springer.com/article/10.1007/s11255-023-03529-w#citeas

Un equipo al servicio de la ciencia

Vacunación y mortalidad por COVID-19: un estudio comparativo entre población adulta en hemodiálisis, diálisis peritoneal y no diálisis en Panamá, es un esfuerzo colaborativo que reúne a investigadores miembros de la Sociedad Panameña de Nefrología e Hipertensión, afiliados a la Caja de Seguro Social (CSS) y al Instituto de Ciencias Médicas de Las Tablas (ICM).

A continuación los autores y sus afiliaciones:

Por la Sociedad Panameña de Nefrología e Hipertensión:

Karen J. Courville, Norman E. Bustamante, Carlos Viggiano, Nadji Novoa, Ernesto Alvarado, Francisco Vargas, Dayan Salado, José Manzanares, Kelly Haughton, César Cuero, María Niedda y Régulo Valdés

Karen J. Courville, Norman E. Bustamante, Carlos Viggiano, Nadji Novoa, Ernesto Alvarado, Francisco Vargas, Dayan Salado, José Manzanares, Kelly Haughton, César Cuero, María Niedda y Régulo Valdés Por el Servicio de Nefrología/Hospital Dr. Gustavo N. Collado, Caja de Seguro Social, Chitré, Panamá:

Karen J. Courville y Norman E. Bustamante

Karen J. Courville y Norman E. Bustamante Por el Departamento de Investigación/Instituto de Ciencias Médicas, Las Tablas, Panamá:

Karen J. Courville, Norman E. Bustamante, Virginia Núñez-Samudio, Maydelin Pecchio e Iván Landires

Karen J. Courville, Norman E. Bustamante, Virginia Núñez-Samudio, Maydelin Pecchio e Iván Landires Por el Servicio de Nefrología/Complejo Hospitalario Metropolitano, Caja de Seguro Social, Ciudad de Panamá, Panamá:

Carlos Viggiano

Carlos Viggiano Por la Coordinación Nacional de Hemodiálisis, Ciudad de Panamá, Panamá:

Herna Durán y Régulo Valdés

Herna Durán y Régulo Valdés Por el Servicio de Nefrología/Hospital Dr. Rafael Hernández, Caja de Seguro Social, David, Panamá:

Nadji Novoa

Nadji Novoa Por el Servicio de Nefrología/Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez, Santiago de Veraguas, Panamá:

Ernesto Alvarado

Ernesto Alvarado Por el Servicio de Nefrología/Hospital Ezequiel Abadía, Soná, Panamá:

Francisco Vargas

Francisco Vargas Por el Servicio de Nefrología/Hospital Dr. Rafael Estévez, Caja de Seguro Social, Aguadulce, Panamá:

Dayán Salado

Dayán Salado Por el Servicio de Nefrología/Policlínica Dr. Santiago Barraza, La Chorrera, Panamá:

José Manzanares

José Manzanares Por el Servicio de Nefrología/Unidad de Hemodiálisis Metro 1, Ciudad de Panamá, Panamá

Kelly Haughton

Kelly Haughton Por el Servicio de Nefrología/Unidad de Hemodiálisis Metro 2, Ciudad de Panamá, Panamá:

César Cuero

César Cuero Por el Servicio de Nefrología/Hospital Dra. Susana Jones Cano, San Miguelito, Panamá:

María Niedda

La Dra. Karen Courville, el Dr. Ivan Landires y la Dra. Viginia Nuñez son también miembros del Sistema Nacional de Investigación (SIN) Panamá

La Dra. Courville, al evaluar las dificultades y fortalezas, destaca que “fue un estudio multicéntrico, el segundo que realizamos, y esa fue la mayor dificultad: nuestra población no está acostumbrada a participar en estudios, así que en algunas unidades fue un poco difícil que los pacientes aceptaran participar, en particular por el tema del inicio de la vacunación, pero se logró 60% de participación a nivel nacional”.

Resalta como principal fortaleza el equipo de coinvestigadores y los 80 colaboradores de Enfermería, “quienes hicieron posible que se completara la recolección de datos de manera electrónica”.

Paciente en diálisis y enfermedad renal

Dra. Karen Courville

-¿Cuáles son la características del paciente en diálisis en Panamá?

La presidenta de la Sociedad Panameña de Nefrología e Hipertensión describe que “en Panamá el 60% de los pacientes en diálisis son masculinos,

De los adultos mayores de 18 años, la mayor cantidad de pacientes corresponde a edades entre los 40 a 70 años.

El 15% de la población en diálisis representa a personas mayores de 70 a 80 años.

Hay pacientes pediátricos pero son menos del 5%.

Las provincias con más pacientes son Panamá, incluyendo Panamá Oeste, Chiriquí y luego Coclé.



La Coordinación Nacional de Diálisis reportó 2,472 pacientes recibiendo diálisis en marzo de 2021 (2,033 en hemodiálisis y 439 en diálisis peritoneal)

Este estudió reunió a pacientes de 18 años o más que reciben hemodiálisis en el centro o diálisis peritoneal ambulatoria en 13 centros en Panamá de marzo de 2021 a 2022. Para la comparación con la población general, el estudio utilizó un período extendido de dos años. (Courville, KJ, Bustamante, NE, Núñez-Samudio, V. et al. Vacunación y mortalidad por COVID-19: un estudio comparativo entre población adulta en hemodiálisis, diálisis peritoneal y no diálisis en Panamá. Int Urol Nephrol (2023). https://doi.org/10.1007/s11255-023-03529-w)

-¿Principales enfermedades que desencadenan falla renal y ameritan diálisis?

-Aproximadamente el 50% de los pacientes tienen enfermedad renal secundaria a hipertensión y diabetes mellitus, ambas por mal control, mala adherencia o seguimiento interrumpido. El otro 50% presenta muchas causas, entre otras obesidad, enfermedad renal de causa no tradicional, enfermedades hereditarias y autoinmune, infecciosas (como el VIH) o litiasis renal.

-¿Criterios para que un paciente reciba hemodiálisis o diálisis peritoneal?

-Cuando la función renal está en menos de 15%, es importante iniciar terapia de reemplazo renal. La decisión del inicio de la terapia se basa en la urgencia y algunas contraindicaciones clínicas que pueda tener el paciente. La primera opción que se le brinda al paciente debería ser diálisis peritoneal, porque es más parecido a lo que realiza el riñón, se hace en casa y mantiene la función renal residual más tiempo.

-¿El paciente en diálisis es siempre un paciente del sistema público o también existen centros privados que los atienden?

-EL 90% de los pacientes en diálisis en Panamá lo hacen en instituciones públicas. Existen varios centros privados en el país que ofrecen este tratamiento.

El antes y el después de la pandemia

-¿Cómo vivió el paciente en diálisis la circunstancia de la pandemia y ustedes como médicos tratantes, en un contexto y escenario inusual?

-Hay un antes y un después en la pandemia. El período pre vacunas fue muy difícil, era una situación nueva, desconocida y los pacientes en diálisis sufren de otras comorbilidades, son frágiles y su sistema inmunológico no funciona de manera adecuada.

“La mortalidad antes de la vacunación fue mayor que la del país, con 26% de mortalidad, en comparación con la tasa de mortalidad nacional, menos del 2%. Para los médicos también hubo muchos retos, porque estos pacientes no pueden suspender sus tratamientos, ya que requieren de ellos en su prescripción usual, que es tres veces por semana. Se hicieron adecuaciones y el personal de Enfermería fue un gran apoyo, porque deben permanecer con el paciente durante el tratamiento.

Vacuna COVID-19 y descenso de mortalidad

El estudio señala que luego de la vacunación contra COVID-19 del paciente en diálisis “la letalidad disminuyó del 30 al 5% una vez que estuvo disponible la vacunación. No hubo efectos adversos graves y los síntomas informados fueron menos frecuentes que en la población general, probablemente debido a la baja reactogenicidad en los pacientes en diálisis o a una mejor tolerancia al dolor”. (Courville, KJ, Bustamante, NE, Núñez-Samudio, V. et al. Vacunación y mortalidad por COVID-19: un estudio comparativo entre población adulta en hemodiálisis, diálisis peritoneal y no diálisis en Panamá. Int Urol Nephrol (2023). https://doi.org/10.1007/s11255-023-03529-w)

La Dra. Courville subraya que “el período pre y post vacuna tiene una diferencia importantísima en cuanto a mortalidad y gracias a la vacunación, se pudo evidenciar la diferencia. El porcentaje de vacunación en estos pacientes fue de un 97%”.

-¿Se ha mantenido esta tendencia a pesar de la incursión de variantes?

-Afortunadamente, sí se ha mantenido esta tendencia.

-¿Los pacientes en diálisis han recibido la bivalente?

-Los pacientes en diálisis están recibiendo las vacunas. Tienen mucha confianza, porque luego de la vacuna, hemos tenido infecciones asintomáticas con buena evolución.

Acción rápida en favor de grupos en riesgo

-¿Cómo aporta este estudio al diseño de una política de vacunación COVID-19 que priorice a los pacientes en diálisis en campañas de vacunación, divulgación de sus beneficios y nuevos estudios?

-Al inicio de la pandemia, luego de la evidencia internacional en donde se había visto en países de primer mundo, las ventajas de la vacuna, se hicieron esfuerzos en conjunto la CSS y el Ministerio de Salud (Minsa) para incluirlos en el segundo grupo de vacunación, luego de la vacunación del personal de salud y todos los estamentos de seguridad y atención.

“Estos datos refuerzan la importancia de una acción rápida a los grupos de riesgo, no solo los pacientes de diálisis, y son un apoyo a las decisiones que se toman, debido a que son basados en evidencia científica«.

Por otra parte, en el estudio se menciona que durante la pandemia de COVID-19, “la diálisis peritoneal se consideró una ventaja sobre la hemodiálisis, porque la terapia en ese grupo de pacientes no se interrumpió y los pacientes no necesitaban viajar tres veces por semana para recibir diálisis en el centro”.

-¿Debería promoverse la diálisis peritoneal sobre la hemodiálisis?

-La diálisis peritoneal debe ser la primera opción de diálisis debido a que es una terapia efectiva, se entrena a los pacientes o familiar para realizarla en casa, no requiere desplazarse a los centros, puede realizarse mientras el paciente duerme y el paciente puede continuar trabajando. Para esto se requiere que los pacientes sean referidos de manera temprana a las instalaciones de salud. Cuando un paciente está en etapa muy avanzada, desafortunadamente deben ingresar a hemodiálisis.

Nuevas variantes, estudios adicionales

Los investigadores señalan, por otra parte, que con el surgimiento de nuevas variantes, “los estudios deberán determinar cuántos refuerzos y con qué frecuencia deberán vacunarse los pacientes de diálisis, pero por el momento, los datos de este estudio respaldan el uso de vacunas en pacientes de diálisis, ya que están asociadas con una tasa de disminución de hospitalización por infección grave y muertes, y son seguras, con baja tasa de efectos adversos y sin eventos adversos graves informados”.

Lea más: www.lawebdelasalud.com