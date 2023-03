Aumento de casos de tuberculosis en Venezuela alcanza a niños, alerta infectóloga #6Mar

Trabajo de: www.talcualdigital.com

Actualmente, hay en Venezuela alarma epidemiológica por el aumento de casos de tuberculosis en niños, informó infectóloga del JM de Los Ríos. La experta indicó que el alcance a la población infantil se debe al aumento de la enfermedad en adultos. Por otra parte, señaló que esta patología es tratable si se diagnostica a tiempo

La tuberculosis se ha convertido en un problema de salud en Venezuela. El aumento de casos en el país hizo que se manifestara en niños. “En este momento estamos teniendo un aumento muy importante de casos de tuberculosis en niños. La alarma epidemiológica está encendida”, señaló la infectóloga pediátrica Andreína Yanes este viernes 3 de marzo, durante una entrevista en Unión Radio.

“En lo últimos años ha habido un aumento importante en la incidencia de tuberculosis, en general, en la población en Venezuela. Al aumentar los casos en los adultos –los primeros transmisores de esta patología– los niños también se ven afectados: los pacientes pediátricos también pueden tener tuberculosis”, explicó la especialista.

Yanes, aclaró que esta enfermedad infecciosa –que afecta principalmente los pulmones– no se presenta sólo en adultos, poblaciones que viven en pobreza, en recintos carcelarios o con enfermedades inmunológicas, como el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Detalló que las manifestaciones clínicas en infantes pueden ser: meningitis, síndrome febril sin identificación, presentación ganglionar y pulmonar.

Advirtió que esta puede presentarse de tantas formas distintas que, si el médico no la sospecha, puede que pase desapercibida.

“El diagnóstico de la enfermedad no es tan sencillo a veces. Primero se hace la prueba cutánea de derivado proteico purificado (PPD, por sus siglas en inglés), si esta reacciona, el niño tuvo la enfermedad en algún momento. Luego, se hacen pruebas específicas más modernas como PCR (prueba de Proteína C Reactiva), para confirmar si están infectados. Pero, en Venezuela el acceso a estas no es tan sencillo”, explicó la doctora que trabaja en el Hospital Infantil J.M de Los Ríos.

Por último, informó que la enfermedad es tratable, siempre que “se diagnostique a tiempo” y se aplique el tratamiento adecuado, “en los tiempos que requiera el paciente”.

