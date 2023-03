OPINIÓN Las venezolanas somos multitasking #8Mar

En el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada ocho de marzo, decretado por la ONU, desde 1975, quiero hacer una especial referencia en este día a la mujer venezolana y a las características muy particulares que nos identifican dentro del mundo. Sobre este importante día, tenemos que hacer una breve referencia histórica acerca de tan importante fecha, donde no es una celebración, sino una conmemoración, debido a que un ocho de Marzo de 1908, fueron calcinadas en una textilera de la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, un numeroso grupo de obreras quienes habían realizado una huelga, en la textilera The Cotton Factory, porque exigían un salario justo, un horario laboral justo y el derecho a pertenecer y conformar un sindicato, en medio de aquella confusión, hubo un voraz incendio en la fábrica, fueron encerradas en el lugar y fallecieron calcinadas. En 1909 hubo una gran marcha de mujeres en Manhattan, recordando a las obreras fallecidas en la textilera de Nueva York. Luego fue Clara Zetkin, en Dinamarca integrante del sindicato internacional de obreras de la confección que, en 1910, propuso en recuerdo de aquel lamentable suceso acaecido en Nueva York, conmemorar un día por la paz y el progreso de las mujeres. Finalmente, en 1975 la ONU decretó el ocho de marzo como el Día Internacional de la Mujer, acá en Venezuela se celebra desde 1944. Entonces vemos como en el mundo, las mujeres y en todas las épocas han jugado un importante rol en la historia en la búsqueda incansable por alcanzar sus derechos. Investigando y leyendo mucho acerca del rol de la mujer en la historia y en nuestro País, conseguí algo muy interesante y es que las mujeres venezolanas somos multitasking, se define que es una persona multitasking, traduce multitarea y se trata de, una persona capaz de realizar dos o más tareas de forma simultánea y efectiva, es como un ordenador. Es un término que se le aplica a la mujer venezolana esto es que, puede trabajar con eficacia varias cosas, puede estar cocinando y la vez terminando una tesis de grado, pendiente de su marido y de los hijos, va al gimnasio, puede estar haciendo algo en la computadora, escribiendo y puede estar esperando sacar del horno un rico pastel que también pudo hacer, la mujer multitasking, estudia, trabaja, es emprendedora, es inquieta, busca avanzar, no se limita, piensa que puede hacerlo y lo hace, puede estar haciendo varias cosas y las culmina con éxito.

Sobre este tipo de personas se dice que muchas veces esas personas no logran concentrarse realmente en las actividades que desean desarrollar porque el cerebro no procesa rápido la información, y muchas veces comienzan una tarea y no la concluyen pero en el caso de la mujer venezolana el término va encaminado y relacionado, a que si somos capaces de hacer varias cosas a la vez y culminadas con éxito dentro de cualquier contexto, la mujer multitarea lleva a cabo varios roles y de manera fluida, es mujer, es esposa, es madre, le gusta realizar diversas actividades y siempre con miras en lograr el progreso propio de su familia. Desde acá va mi saludo en este día especial, donde se recuerda a las mujeres luchadoras y siempre buscando alcanzar una vida en medio de la igualdad de sus derechos y oportunidades, un saludo a todas las mujeres venezolanas que son multitareas, en especial a mi madre Astrid, a quien desde que tengo uso de razón la conozco como una mujer emprendedora y capaz de hacer muchas cosas a la vez, y a mi hermana Carla, igualmente multitarea, siempre en la búsqueda del desarrollo personal, profesional y madre ejemplar.

Feliz Día de la Mujer a todas las mujeres venezolanas multitasking, me incluyo ahí también.

Astrid Liscano de Raad

