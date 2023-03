Fedeagro: Si se dan las condiciones agricultores garantizan la producción de alimentos en el país #9Mar

El régimen debe confiar en el sector primario, debemos olvidarnos del fantasma de que vaya a haber nuevamente un faltante de alimentos en el país, si en lo macroeconómico apoyamos, si actuamos bien y apoyamos la producción nacional, no solo al sector primario, sino a las demás cadenas productivas, advirtió Celso Fantinel, presidente de Fedeagro.

Asegura que la intención en el sector primario es seguir produciendo todos los rubros que se puedan producir en Venezuela, necesitamos apoyo financiero, necesitamos colocar alguna barrera arancelaria a algunos alimentos, necesitamos realmente apoyo de maquinarias y equipos, admitió el líder de los productores del campo.

- Publicidad -

Se mostró satisfecho con la receptividad que tuvimos ayer con el oficialismo,señalando que la minuta que tenemos en Fedeagro, ya se la hemos devuelto al Ministerio de Finanzas.

“Y le hemos dicho a la Vicepresidenta que confíe en el sector primario, que nos olvidemos del fantasma de que vaya a haber nuevamente un faltante de alimentos en el país, eso no va a volver, ese fantasma de colas y desabastecimiento, estamos convencidos de que no lo vamos a tener, si en lo macroeconómico apoyamos, si actuamos bien y apoyamos la producción nacional, no solo al sector primario, sino a las demás cadenas productivas”, aseguró.

Ratificó que los productores están convencidos “de que vamos a poder parar también la inflación, vamos a contener la subida del dólar, para poderle ofrecer al consumidor, alimentos como decimos en Fedeagro, en cantidad, calidad y al mejor precio, porque ese es el norte”, aseguró Fantinel .

- Publicidad - Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí