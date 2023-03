Maduro confirma las elecciones presidenciales en Venezuela para el 2024 #11Mar

El líder del chavismo venezolano, Nicolás Maduro, aseguró este sábado 11 de marzo que las elecciones presidenciales serán en 2024, comicios que espera que se juramente quien resulte electo por la paz y la democracia del país.

“En el 2024 vendrán las elecciones presidenciales, el pueblo votará, elegirá y, el 10 de enero de 2025, el presidente electo se juramentará y seguirá el curso de nuestro país, en paz, en democracia, con protagonismo popular”, dijo Maduro durante una entrevista por Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, comentó que no le importa “ni medio” lo que opine “el imperialismo, la derecha o Europa del proceso democrático venezolano”, acerca del reconocimiento internacional de los resultados de las elecciones previstas para 2024.

“La expectativa que tenemos es la de siempre. A nosotros no nos importa lo que piense el imperialismo ni las oligarquías sobre la vida política, social, institucional, cultural, económica de Venezuela. Nos tiene sin cuidado que ellos digan algo o no lo digan, que reconozcan o no reconozcan”, acotó.

En esta misma alocución se refirió al respaldo que EE UU y Europa al líder opositor venezolano Juan Guaidó cuando, en 2019, se autoproclamó presidente encargado de Venezuela y encabezó el Gobierno interino, el cual tachó este plan como un “ensayo derrotado, fallido, fracasado”.

