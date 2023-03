En la avenida Bracamonte un árbol seco y lleno de termitas amenaza a los transeúntes #15Mar

Recientemente una situación que aún no ha sido explicada generó alarma en el este de Barquisimeto, y es que en la avenida Los Leones a la altura de la avenida Madrid en la zona este, fueron podados hasta el tronco varios árboles sin una justificación válida. Paralelo a ello se observa en la avenida Bracamonte entre las avenidas Venezuela y Libertador, un árbol muerto e infectado de comején que a pesar del peligro que representa, no ha sido cortado.

No se entiende como los árboles de la avenida Los Leones, que no estaban enfermos y además no representaban riesgos al tendido eléctrico ni tampoco afectaban las aceras con sus raíces, fueron casi talados y despojados de todo el forraje, mientras que el árbol muerto de la avenida Bracamonte además de desentonar por su feo aspecto, es un peligro ya que si sus ramas caen pueden afectar a los peatones y vehículos que por allí circulan.

El ciudadano Carlos Rodríguez, quien siempre trota por la avenida Bracamonte, manifestó que ese árbol tiene muerto bastante tiempo y el día que se caiga puede dañar la cerca del Parque del Este y por ello deberían talarlo, pero entonces van y cortan árboles sanos como los de Los Leones que lo que hacían era dar sombra. «Aquí a veces pasan cosas que no se entienden».

