Hasta más de una hora hay que esperar a que pasen los autobuses de Transbarca #17Mar

La frecuencia del servicio de transporte público ofrecido por Transbarca ha disminuido de manera dramática en Barquisimeto y los usuarios se quejan porque tienen que esperar entre una y casi dos horas a que pase un autobús en las paradas dispuestas para tal fin en la ciudad.

Muchos de los usuarios de ese servicio de transporte se quejan por el deficiente servicio prestado, entre ellos Eduardo Perozo, quien manifestó que para cosas puntuales como ir al trabajo no se puede confiar en el Transbarca, porque a veces las unidades no pasan a la hora o se atrasan y así no se puede llegar a tiempo a laborar.

Los fines de semana es peor y según otra usuaria, la señora Julia Prato, los sábados y los domingos a veces toca esperar una y dos horas a que pase uno de los autobuses rojos y peor aún, pasan y no se paran en las paradas y cuando llegan al terminal de la ruta frente al Monumento al Sol descargan a los pasajeros que llevan y no recojen a los que están en la esperando y los dejan ahí botados.

