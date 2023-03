Investigadora reconoce que coral Unomia ha afectado a ecosistemas de Mochima #20Mar

Trabajo de www.eltiempove.com

Lejos está la visión de acabar con el coral invasor Unomia estolonífera, cuya presencia es evidente en el parque nacional Mochima, que abarca a los estados Sucre y Anzoátegui, que tiene la investigadora Sinatra Salazar, quien coordina una investigación avalada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para investigar al organismo y las consecuencias de su expansión. Muy al contrario, cree que el organismo llegó para quedarse, y por tanto habrá que aprender “a vivir con el enemigo”.

Pero además, considera que hay que ahondar en la utilidad de este tipo de organismos, que en otros países son el mejor recurso para la extracción de productos naturales para la farmacéutica, la cosmética y se están explotando.

“¿Para qué nos sirve Unomia estolonífera aquí? No sabemos, es rico en amoníaco, eso sí es posible que tenga alguna aplicación para la producción de alimentos para animales”, dijo Salazar, quien resaltó el éxito invasivo del organismo. “Es un invertebrado, es un animal, es un coral blando, que pertenece a la familia alxioni, al grupo de los xénidos, es un organismo nativo de Indonesia”.

Explicó que el coral está disfrutando de las condiciones excelentes que ha conseguido acá, eso le ha permitido expandirse, tiene una reproducción por fragmentación, asexual, que le da ese éxito invasivo.

“Se posa sobre cualquier superficie, cualquier sustrato: llámese arrecifes de coral, maderas, piedritas, estamos hablando de la misma atalasia, rocas, todo lo que le sirva de sustrato se pega de él. Cualquier pedacito comienza una nueva colonia. No es que deprede el coral, sino que se posa, está viviendo allí, es como una rama que hace sombra y toma la luz solar, todo lo que está debajo de él, que depende de la luz solar, se muere”.

La experta detalló que el Unomia stolonífera no está depredando, “es algo que se hace involuntariamente, él está viviendo y, lamentablemente, todo lo que está viviendo debajo de él y le causa sombra, se muere y él prospera. Lo que está debajo, un arrecife con mucha diversidad y especies de invertebrados y peces, pues mueren, otros ven desaparecer su alimento y entonces migran, entonces vemos un coral destruido”.

Normal

En este sentido, reconoció que en lo que a diversidad de los arrecifes se refiere, el coral ha acabado con ella y a esto se agrega una problemática ambiental de varias décadas, de especies que están desapareciendo.

Sin embargo, señaló que para decir que algo ha desaparecido hay que comparar y ver qué era lo que había, qué es lo que está ahorita en presencia de Unomia estolonífera, qué es lo que se está asociando al coral, “porque hay algunas especies que cuando hemos filmado y fotografiado, hay especies asociadas al coral, por ejemplo el coral de fuego, los erizos, algunas especies de peces, los juveniles, tú los ves alrededor de la Unomia stolonífera. Entonces no será tan dañina”. Igualmente, señaló que hay un grupo de moluscos asociados a este organismo, así como algunas algas.

Agregó que en el ámbito pesquero, como los arrecifes de coral son los criaderos de muchas especies de importancia pesquera, al diezmar el arrecife, ya no hay criaderos.

“Sin embargo, hay aspectos que se han obviado, la pesca indiscriminada, la falta de vigilancia en el parque nacional Mochima, para la pesca deportiva, la extracción de algunas especies, que en su momento pudieron ser para el control para el control de este invasor, fueron pescadas, sacadas, eliminaste el control y tiene el invasor luz verde para actuar”.

Explicó que el cambio climático ha venido cambiando el replicamiento de muchas especies de larvas, de importantes especies marinas como la sardina, “qué aún no ha podido explicar por qué disminuyó de tamaño, por qué desaparece. Estudios continúan. Es injusto atribuírselo a Unomia”.

Cambio

En el ámbito turístico, a la gente no le gusta el coral, pero hay que cambiar la visión y aprender a vivir con el enemigo. “No es dañino, no es urticante, no causa daño químico a la salud humana. “Lo que sí se notó cuando se hizo la extracción es el alto contenido de amoníaco, de nitrógeno, la descomposición es horrible, por más que se entierre la nube de moscas es incontrolable”.

Sobre las consecuencias de la presencia del coral, reconoció que la alarma ha trascendido por la posible afectación al turismo del estado Anzoátegui y del estado Sucre.

Señaló que el sector de la pesquería es un factor de dispersión de Unomia estolonífera, porque está determinado la estrecha relación entre la abundancia de coral con los sitios de lance. “¿Cómo llega Unomia allí? Por los pescadores cuando lanzan las redes, arrastran el coral, entonces cuando van a lavar las redes van a otro sitio, dejan los pedacitos de coral allí, ya se está hablando con ellos, muchos toman en serio nuestras observaciones, están colaborando, pero realmente ellos forman parte de estos vectores que contribuyen a la dispersión”.

Por otro lado, considera que un aspecto importantísimo que hay que atacar es el cambio de conciencia de la gente que hace pesquería, una pesca más responsable, más ecológica, al igual que los que hacen buceo o que hacen turismo, hay ciertas restricciones, “el buceo por ejemplo, si las zonas de invasión están cerca, no vaya, no saque Unomia estolonífera”.

La investigadora adelantó que el proyecto trabaja en una estrategia ecológica y más sana, sin extraer el animal, “es lo que se conoce como tecnología de dos impactos, económica. Ya hicimos los primeros ensayos y nos resultó, y estamos montando un diseño más metódico, más científico, para dar valores exactos cómo esta metodología funciona, una metodología para mitigar, para controlar, para limpiar el patio de tu casa y no permitir que siga invadido”.

Rescate

Cree Salazar que una vez que se aplique esta técnica debe venir una nueva etapa para replantar nuevos corales. “Sí resiste ese periodo en el que se hace el tratamiento, no se muere bien, y si se muere la opción es recuperar el ecosistema replantando nuevos corales”.

Criticó que se hable de resembrar con corales traídos de Aragua, “eso es convertirse en una vector de introducción de especies. Muchas veces las especie invasoras no tiene que ser exótica, muchas veces las nativas pueden convertirse en invasoras en ecosistemas que no son de ellas. Eso se lo advertimos a estos grupos, pero han hecho caso omiso al respecto”.

Adelantó que si el proyecto va a una segunda fase y se da una reconsideración, donde se pueda remediar el problema de la invasión, “puede recuperarse si reforestamos con nuestros corales, de la zona ecológica del parque nacional Mochima”, para lo cual cuentan con expertos en el manejo de esos embriones, de los organismos para resembrar en estos ecosistemas, “lo haríamos con corales duros, aunque hay un coral blando nativo del parque que pudiéramos considerar”.

La bióloga explicó que en charlas que han dado en Mochima, en Santa Fe, a los consejos comunales, a los pescadores, han expresado la necesidad de cambiar la visión de la conservación, la protección al ambiente, de verlo desde otro punto de vista e impedir la introducción de especies, de cualquier tipo.

“En el momento en que veamos una incipiente invasión alertar y en ese momento si podemos hablar de erradicar porque en ese momento si la invasión es chiquita la podemos erradicar”.

