Lawrence Castro de VP: El robo continuará en Venezuela mientras la “robolución” ejerza el poder #24Mar

El robo continuará en Venezuela mientras Nicolás Maduro esté en el poder, afirmó Lawrence Castro, dirigente nacional de Voluntad Popular, a propósito del escándalo de corrupción en Pdvsa, que hasta el momento ha generado la detención de unos 19 funcionarios del régimen.

“En cualquier país serio del mundo, a este punto, ya debería estar renunciando desde el presidente de la república, hasta todo el tren ministerial. Esto, más que un escándalo, es una muestra del saqueo que el régimen, el PSUV, Maduro y todo su tren han perpetrado al país”, señaló el dirigente de la tolda naranja.

- Publicidad -

Sostuvo que los hechos evidencian que lo ocurrido es una pugna interna de poder que ahora pagan todos los venezolanos. “¿Cómo Maduro se acaba de dar cuenta que estos funcionarios del Psuv, después de tanto tiempo y haber pasado por tantos ministerios, tenían la posibilidad de robar tanto dinero? Todo evidencia que es una pugna interna de poder la cual estamos pagando todos los venezolanos.

Castro celebró que, desde el gobierno interino y la legítima Asamblea Nacional, se hayan protegido los activos de los venezolanos en el exterior. “Es evidente que no se les puede dar ningún tipo de dinero porque se roban todo. ¿Qué más pruebas se necesitan para demostrar que este es un régimen corrupto y ladrón? (…) Para nadie es un secreto que Tareck El Aissami era ministro de Economía y presidente de Pdvsa, situación que resulta ilegal que un funcionario pueda tener dos cargos y hasta tres al mismo tiempo. ¿Cómo este funcionario, tomando en cuenta el monto robado, manejaba en una red propia esa cantidad de dinero que debe ser del pueblo?”, cuestionó.



El dirigente de la tolda naranja pidió a los venezolanos rechazar la corrupción que ha sumido en una crisis profunda al país. “La corrupción tiene que dejar de ser una forma de gobierno aceptada por la sociedad, debe ser rechazada porque todos los días mueren niños gracias a la corrupción, no hay hospitales, sueldos dignos, la gente pasa hambre, no es posible ningún tipo de inversión en el país. La corrupción no puede seguir siendo lo que impere en este país, debemos exigir la destitución de Maduro y su cúpula para que haya finalmente un proceso electoral libre”.

- Publicidad - Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí