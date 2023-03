Eduardo Fernández: El gobierno tiene dinero para la corrupción, pero no para los trabajadores #26Mar

Eduardo Fernández, presidente del Centro de Políticas Públicas Ifedec, declaró que es una barbaridad que haya dinero para la corrupción, pero no para pagarle un salario a los trabajadores del sector público.

Dijo que los educadores y trabajadores de la educación se han mantenido firmes en sus reclamos no sólo por un sueldo que cubra sus necesidades y las de su familia, sino también por los beneficios que le han sido arrebatados por la Oficina Nacional de Presupuesto.

Mostró su preocupación porque hasta ahora no ha sido posible lograr que el gobierno cumpla con sus obligaciones suscritas con la Organización Internacional del Trabajo.

«Desde hace más de veinte años no se había hecho presente ese organismo en Venezuela y aunque ha habido reuniones, desde el año pasado, todavía no se han logrado resultados que puedan considerarse alentadores», afirmó.

El gobierno no está en capacidad de hacer los cambios profundos que son necesarios para que los trabajadores tengan un ingreso digno.

Es por ello que está respaldando a quienes están en la calle expresando que no quieren bonos humillantes, sino salarios justos, ya que la situación que se está viviendo es crítica. «Hay una hostilidad contra la educación porque este gobierno no tiene conciencia de la importancia que tiene el sistema educativo y por eso maltrata a los educadores», resaltó.

«Japón no tiene petróleo, ni hierro, ni oro, ni cortan, ni ningún otro recurso natural, y, sin embargo, es una gran potencia porque se ocupó de la educación de sus niños y los funcionarios mejor pagados son los educadores».

Para finalizar, comentó que mientras Nicolás Maduro se mantenga en el poder, advirtió, los educadores y demás empleados del sector público no podrán tener ingresos suficientes para ellos y sus familiares.

