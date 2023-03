OPINIÓN Picapedrero: “El Príncipe” del Hotel es “Cocoso” #27Mar

Cuando los hermanos David y Sergio Sallusti fundaron su restaurante, pensión y Hotel lo llamaron «Príncipe» y no por el célebre tratado político de Nicolás Maquiavelo, sino por la excelencia de sus típicas comidas italianas, servicio de hospedaje y diversión sólo sí, que albergaría a buena parte de la dirigencia política del país, que venía a Barquisimeto en actividades proselitistas y en sus salones, fueron muchos los actos políticos desde su fundación a la fecha, marzo 23 de 2023, justo cuando al solicitarse sus instalaciones para unos actos conversatorios con partidarios de la ciudadana María Corina Machado, candidata presidencial en las elecciones de 2024 lo cual fue negada. El alegato oficial, es no tener un mínimo de condiciones sanitarias del establecimiento hotelero, que de serlo sería inobjetable ¡ah! si lo es político, se deberá responder por el daño ético y económico, a una referencia comercial con ganado prestigio, más allá de nuestras fronteras, por lo que, conocidas las prácticas del régimen, no es de dudar, salvo prueba en contrario, al buen juicio jurídico, que existieran terceras intenciones políticas. En todo caso, la coincidencia del hecho, será incorporada a la historia del Hotel “Príncipe”, que como tantos otros las tienen. Fábulas, leyendas o anécdotas, como el Hotel del que nos habla nuestro gran escritor don Julio Garmendia, en su ciento “Tuna de oro” donde

<< Había diversidad de personalidades: el señor Emiro era “indiferente, taciturno y apático”; nunca habló con nadie ni dio los buenos días encerrado en su cuarto cuanto su empleo le permitía. Por su parte, al Doctor Segovia se le podía entender ininterrumpidamente sobre temas políticos de actualidad sin dar muestras de cansancio ni agotamiento, mientras que el Don Héctor, a quien algunos llamaban “el general”, desempeñaba el mismo cargo público año tras año; era un sujeto agradable e inteligente. El personaje principal termina contando sus anécdotas y recuerdos en la Tuna mientras parte a otro destino>>.

Mucho de ello se olfateaba en el Hotel de los Sallusti, ese mismo Hotel “Príncipe”, fue escenario el año 1987, de una trifulca entre partidarios de las precandidaturas presidenciales, de Octavio Lepage y Carlos Andrés Pérez, liderada por sus representantes Guillermo Luna y Merarí Fortoul. Sillas, mesas e improperios dieran mucho que decir, con el agravante de no haberse superado, lo que indica que sigue ausente una pedagogía política y un mínimo de conciencia cívica

Para entonces, quienes se habían desviado de lo que llamaban «lunistas» serían etiquetados como «cocosos«. Tan repugnante calificativo, contra quien discrepe de algo o alguien, no es nuevo en la política venezolana, sólo que, en pleno siglo XXI es inaceptable, pero si válido el derecho al disentimiento, hoy con rango constitucional como «derecho de conciencia». Resulta que, todo acceso a ello, al ejercicio de las garantías constitucionales, conllevan en algunos casos administrativos, a una contraprestación para hacerlas cumplir, ejemplos: trámites municipales o judiciales, por pagos extras o identificaciones con las causas o intereses de quienes están posibilitados en atender asuntos y solucionarlo y en algunas organizaciones políticas peor — obtener becas — es decir, una cadena de dependencias éticas, políticas y económicas «por favores recibidos» de lo contrario, se es sujeto al desprecio, la purga o el chantaje, ya declarado como política de Estado, con el bochorno financiero de PDVSA, con un mensaje a la oposición que sabe, “cómo se bate el cobre” y todo indica, que los fantasmas de ayer siguen rondando por el Hotel “Principe”

Jorge Ramos Guerra

