Macario González: Es un atentado contra la soberanía nacional negociar Monómeros de espaldas al país #29Mar

Que la venta de la empresa Monómeros se conozca en Venezuela, a través de la vocería del Embajador de Colombia, Armando Benedetti, es una grosería, es un atentado contra la soberanía nacional, que se hable de una operación con este activo incluyendo el precio establecido, tan importante para el país como Citgo.

El pronunciamiento lo hizo el diputado de Voluntad Popular por el estado Lara, Macario González, durante el debate realizado en la Asamblea Nacional Legítima, vía telemática, sobre este tema que está en pleno desarrollo, advirtiendo que es insólito que esto se haya adelantado sin que sea objeto de un informe y de una aclaratoria ante el país, sobre la situación de la empresa y sobre el justo precio que merecería en alguna operación que se adelante.

“Pero es la manera en que Maduro y el combo que lo acompaña en la usurpación consideran que deben manejarse los activos de la República, como bienes propios y gracias al Gobierno interino no pudieron hacer lo mismo con Citgo, con el oro bajo protección en Londres, porque siempre estuvimos atentos y ojalá que se puedan continuar garantizando esta protección”, señala el legislador.

Asegura que quizás en esta materia lo hacen lo hacen porque consideran que la “leyenda negra”, de que la oposición saqueo a esta empresa, hoy la pueden vender al precio de gallina flaca.

“Yo quiero, incluso como presidente de la Comisión que investigó este caso Monómeros, quiero aclarar que no es cierto que allí se haya producido un saqueo, allí hubo una mala praxis gerencial, que la Comisión de Contraloría solicitó que fuese enmendada, superada y que lamentablemente la manera como funcionamos, con un sistema mixto para tomar decisiones, impidió que el Gobierno interino presidido por Juan Guaidó, que avaló las actuaciones de la Comisión de Contraloría, tuvo sus propias iniciativas al respecto, no pudieron corregirse a tiempo, esto llegó a la intervención de la Superintendencia de Colombia, que tiene ese ente para proteger las empresas de inversión de capital extranjero o sus propias empresas, porque allá es distinto a lo que ocurre en Venezuela, allí se proteger las empresas para que no cierren, que no bajen la santa maría, en lugar de como ocurre en nuestro país, donde los empresarios honestos son perseguidos, pero en el caso de Colombia protegen las empresas y gracias a esa protección y al apoyo del Presidente Duque, la empresa Monómeros pudo salvarse y hoy es una empresa saneada , que incrementó el precio de su valor que se conocerá mediante un informe que se presente al respecto; pero sin presentar ningún informe, el régimen de Maduro que ya tuvo esa empresa por casi 20 años, la entregaron al Gobiermo interino en el 2018 como una empresa quebrada, produciendo solo el 10% de la capacidad instalada que tenía”, dijo González.

Señala que hoy nuevamente esta empresa está en manos de Maduro, afirmando que no han podido demostrar que allí se haya producido el gran saqueo por parte de la oposición, que ellos han señalado, ellos tienen la administración de la empresa, quieren hacer ver que lo que ellos hicieron en Pdvsa, lo hizo la oposición con Monómeros.

“ Por lo tanto, en mi condición de presidente de la Comisión de Contraloría de la AN Legítima, rechazo esa acusación, aun cuando lamento que los cambios que han debido producirse en Monómeros , no los hiciéramos oportunamente y que ha dado pie a esa leyenda negra que hay sobre Monómeros y sobre nosotros. Sobre cómo termina la empresa, lo dice el propio Superintendente de Sociedades, y esto debe ayudar para el valor de esta empresa, para cualquier operación que se tenga que hacer, sea tomado en cuenta porque es una empresa que tiene mucho potencial para resolver problemas de alimentación en la región y producir soberanía agroalimentaria y genera empleos, como bien lo dice el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar , quien admitió que “Monómeros está dando buenos resultados en los últimos meses, está funcionando y creciendo, es un valor estratégico, en la medida que tiene que ver con la situación agrícola y tiene un gran futuro, además de generadora de empleo, es una empresa fundamental y tiene mucho futuro”, agregando que se liberará de la intervención porque ha superado sus deficiencias administrativas, ha mejorado en resultados de ventas, en rentabilidad, en recaudación y crecimiento, s una empresa que puede cumplir la misión social para la cual fue creada cuando así lo imaginaron visionarios venezolanos de los gobiernos democráticos que señalaron que esa empresa era para diversificar la gestión de petróleo de Venezuela con empresas que pudieran ser útiles a la región, pero además a los venezolanos”, indicó González.

