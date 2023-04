El traje blanco que utilizó John Travolta en «Saturday Night Fever» será subastado #5Abr

El icónico traje blanco que usó John Travolta para dar vida a Tony Manero en la película «Saturday Night Fever«, de 1977, será subastado a finales de este mes por la casa Julien’s Auctions de California.

La pieza central de esta subasta es el traje a medida hecho en poliéster que John Travolta utilizó para bailar “More Than a Woman”, de los Bee Gees, en la popular película.

- Publicidad -

El atuendo está compuesto por un pantalón bota campana, una chaqueta y un chaleco, pero en la subasta se incluirá también la camisa utilizada por el actor en la misma escena, que aún conserva la etiqueta de «Pascal of Spain», rastros de sudor y signos de desgaste, según afirma la casa Julien’s.

El precio con el que empezó la oferta del traje, diseñado por Patrizia von Brandenstein, fue de US$ 25.000 y esta semana subió a US$ 60.000, dijo la empresa, siendo el artículo más valioso de la subasta. Se espera que llegue a un valor estimado de entre US$ 100.000 y US$ 200.000 para cuando termine el 23 de abril.

Cabe resaltar que para celebrar los 100 años de historia de la cultura pop, la casa Julien’s llevará a cabo una subasta en la que además se van a ofertar diferentes artículos representativos de películas de Hollywood, entre los que están un machete utilizado por Harrison Ford en «Indiana Jones», la varita de sauco de «Harry Potter y La Orden del Fénix» y un prototipo del casco de «Iron Man», entre otros, reseñó CNN.

- Publicidad -

Es importante recordar que el actor Jonh Travolta fue nominado al Oscar por mejor actor en 1978 gracias a la película dirigida por John Badham. De acuerdo a la casa Julien’s, en 2010 la Biblioteca del Congreso reconoció a «Saturday Night Fever» por su valor cultural, histórico, estético y por su aporte a la historia de la música disco. La película se encuentra actualmente en el Registro Cinematográfico Nacional de Estados Unidos.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí