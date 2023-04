OPINIÓN Reflexiones en positivo: Hay que oír al Papa Francisco #6Abr

Hace pocos días el Papa Francisco nos envió un mensaje que viene muy a tiempo en este momento crucial que vivimos en nuestra nación, nos dice “que no hay que dejarse engañar por el populismo ni seguir a falsos mesías“ de acuerdo con este mensaje que está muy claro al momento que debamos elegir si es que las circunstancias y el temporal lo permiten, nuestro o nuestra elegido debe ser quien más se acerque a la verdad y quien defienda la prosperidad, respete la propiedad privada y aplauda los hacedores honestos que con su trabajo y talento sean exitosos y no un nuevo rico a costa del esfuerzo, maltrato y vejación de los demás; que el nombre de los elegidos lo podamos pronunciar con orgullo con voz alta y sonante, en cualquier parte del mundo sentirse bien representado y orgulloso como antes de pertenecer a esta nación, hoy en día muy mal calificada dolorosamente para todos y está comprobado en todos los ámbitos que sigue y será siempre la más rica del planeta, ya eso no lo duda nadie, pero con la contrariedad, según los informes de los estudios hoy casi ocupa el primer puesto del planeta como la nación más pobre del mundo donde reina la pobreza, el hambre, la desnutrición infantil y de adultos mayores, salud y educación en terapia intensiva, alto porcentaje de personas nobles que trabajaron toda su vida para tener una vejez honorable hoy en día lo acompaña la tristeza y la carencia.

Dicen los noticieros y quienes se ocupan de todas las cosas feas y a la vez publicarlas que el país nuestro lo está fulminando es una tal corruptela que me da nervio llamarla por su nombre y siempre apuesto a que esas acusaciones no se ajusten a la realidad, por esto es muy triste para los que crecimos y nos formamos en la Venezuela rica, bonita de buena formación y honestidad admirada por el mundo, donde todo el que venía de visita se iba con nostalgia quería regresar o quedarse viviendo aquí.

Volviendo al mensaje del Papa Francisco creo que no hay duda en hacerle caso con toda fe, al elegir debemos estar en permanente vigilia que sea una persona que nos iguale a todos pero hacia arriba que todos sean prósperos, bien remunerados, que se acabe con la miseria, con el trabajo honesto, pleno empleo, una buena alianza con quienes saben producir sobre todo alimento, agricultura, ganadería, construcción, educación es primordial y todo el que genere puestos de trabajo, transporte, industria, comercio y una ventana al mundo del tamaño de una autopista con un cuerpo diplomático que no sea una carga y trabaje en la promoción de nuestra patria y sepa generar beneficios para bienestar de la nación; afortunadamente creo ya que el pueblo tiene identificada a la persona con estas credenciales.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

[email protected]

IG. @Volcancito2 , @jgmendozad

