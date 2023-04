OPINIÓN El logo de UNESCO #10Abr

Después que examiné con mucho interés la portentosa y original obra del antropólogo inglés Jack Goody (1919-2015), sobre todo su maravilloso libro El robo de la historia (Akal,2006), largo trabajo polémico sobre cómo Europa impuso el relato del pasado al resto del mundo, no volví a pensar de la misma manera sobre la inmensa y valiosa tradición cultural que Europa derramó sobre el planeta.

Los cuatro inventos con los que Europa se adueña casi del planeta entero desde el siglo XV hasta el presente, ¡son invenciones chinas!: brújula, papel, imprenta y pólvora. Sin brújula de los chinos Cristóbal Colón no hubiese llegado hasta la ignota América jamás; los turcos sin pólvora no hubiesen asaltado Constantinopla y de tal manera remecido la historia que se hizo global desde entonces; sin imprenta el monje dominico Martín Lutero, el reformador religioso, habría pasado casi desapercibido; sin papel el viajero veneciano Marco Polo del siglo XII no habría escrito El millón, primer manifiesto humanista europeo. Griegos y romanos no conocieron el cero, noción matemática que introdujeron los árabes al viejo continente europeo en la Edad Media; togas y birretes universitarios, “mugre medieval”, fueron invención islámica; el amor romántico no es exclusivo de Europa, pues en 1022 en lengua árabe se había escrito El collar de la paloma. Se trata de un libro de reflexiones sobre la verdadera esencia del amor intentando descubrir lo que tiene de común e inmutable a través de los siglos y las civilizaciones. Hollywood no lo reconoce como tal portento que es.

El primer libro impreso no salió del taller de Gutenberg en Alemania. No, el primer libro impreso vio la luz muy lejos de Maguncia, en la lejana China y se llamó El Sutra de Diamante. ¿Su fecha de impresión?: 11 de mayo de 868 después de Cristo, noveno año de la era Xiantong de la dinastía Tang. Lo que quiere decir que El Sutra fue impreso casi 600 años antes que la Biblia de Gutenberg, es decir que tiene El Sutra 1.153 años de haber sido impreso.

La llamada “alta cocina” no es sólo francesa o italiana, su patrimonio exclusivo. India y China también disfrutaron de su “alta cocina”, tan sofisticada y refinada como la de París, valora el británico Jack Goody. El único ideal de belleza no es la Venus de Milo, belleza sublime existe también en el arte budista de Tailandia o Japón. La democracia no fue forma de gobierno exclusiva de los griegos de la Antigüedad, pues democracia hubo en Cartago antiguo y en las actuales tribus de Gana africana. Y lo más extraordinario que argumenta Goody: el pensamiento racional no es exclusivo de la Grecia clásica, pues pensamiento escéptico sin dios ni dioses los hubo en India y China. De modo pues que el logo de UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) u Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la Cultura, está visiblemente y totalmente equivocado. Un templo griego nunca será epitome de cultura del planeta todo, de los 195 estados y ocho miembros asociados de UNESCO. La cultura y la ciencia no derivan en su totalidad de la Grecia clásica.

Audrey Azoulay, directora general de esta institución que nació cuando se apagaron los cañones de la guerra en 1945, es muestra evidente de la diversidad cultural extra europea, pues ella es de origen judío marroquí y habla francés, inglés, árabe y yiddish. UNESCO es dirigida desde 2017 por una dama de origen africano casada con un francés, que ha combatido el racismo de Jean Marie Le Pen y admira a la sobreviviente del holocausto Simone Veil, y de Jean Zay, político judío y ministro de educación asesinado por los colaboracionistas nazis en Francia.

No pido que se elimine el Partenón griego como su logo, no. Lo que pido desde esta minúscula partícula del orbe que es la ciudad de Carora, Venezuela, es que el nuevo logo de UNESCO sea creación colectiva de la humanidad. Sería muy motivante para los niños y escolares del planeta todo, desde Filipinas, Escocia, Zaire y Guatemala, concursar para que el nuevo logo del tercer milenio sea escogido para que simbolice el anhelo universal de paz y de conocimientos. “El trabajo de la UNESCO es clave para reforzar los lazos de la herencia común de la humanidad ante las fuerzas del odio y la división”, afirmó Irina Bokova, directora saliente de la institución.

¡Manos a la obra!

Luis Eduardo Cortés Riera

[email protected]

