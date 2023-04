COLUMNA El rincón de los miércoles #19Abr

Las amenazas de una detención contra Juan Guaidó no contribuyen ni así a mejorar las condiciones para un acuerdo entre gobierno y oposición de cara a las próximas elecciones presidenciales, tampoco el ambiente de paz que debe rodear las primarias donde los opositores seleccionarán a un candidato que se medirá con Nicolás Maduro y su fuerza electoral. A estas alturas del partido, como suele decirse, no parece que pueda existir un clima adecuado para que ambos contrincantes puedan llegar a un entendimiento donde pueda llegarse a un acuerdo para un proceso electoral civilizado que permita el respeto mutuo entre los candidatos y satisfaga a los venezolanos.Venezuela no puede seguir siendo un botín de guerra de políticos ambiciosos, sino un lugar donde reine la concordia entre su gente capaz de avanzar en el tiempo y en la esperanza por un futuro mejor para quienes estamos y los que vienen.

II

A lo mejor muchos de ustedes no recuerdan a Mary Quant, una simpática inglesita que en los 60 se hizo famosa, entre hombres y mujeres en todo el mundo, como diseñadora, Ella, para no dar muchas vueltas es reconocida como creadora de la minifalda, que embelleció las piernas de las mujeres en todo el mundo. Mary tenía 95 años cuando dejó de existir en su casa de las afueras de Londres. la conocieron pronto como una de las diseñadoras más talentosas de la inigualable década de los años 60. Pero no solamente le subió las faldas a las mujeres de la época, también fue precursora del pelo corto para las chicas jóvenes que ella misma lució durante toda su vida. La minifalda de Mary sigue reinando en este tiempo y se lleva el agradecimiento de ambos sexos por razones obvias… NOBLEZA OBLIGA: parece que no es así en el Reino Unido, porque no invitaron a Meghan Markle, la esposa del príncipe Harry a la coronación de su padre, el Rey Carlos III ¿Que tendrá lugar el próximo seis de mayo, en cambio sí lo hicieron con las esposa de su otro hijo. Alegan que Meghan prefiere quedarse en los Estados Unidos para celebrar el cumpleaños de su hijo. Todo parece que la Casa Real sigue disgustada por el libro de Harry… CINE: Esta semana estrenan en Miami la película Florida Man protagonizada por el actor venezolano Edgar Ramírez. La película, sin embargo, se ha filmado en Carolina del Norte y cuenta la historia de un policía adicto al juego. Edgar Ramírez nació en San Cristóbal, estado Táchira y se graduó de periodista antes de llegar al cine…

III

EL CONDE: Es el nombre artístico de Benjamín Rausseo, pero será archivado seguramente si gana las elecciones presidenciales como aspira. Lo vimos y lo escuchamos en el espacio radial que conduce Shirley Varnagy. Recordé a Superman, quien tenía una identidad secreta. Las preguntas de Shirley le permitieron a Benjamin la oportunidad de expresar sus ideas, la mayoría de ellas muy coherentes, que forman parte de un programa de gobierno carente del lenguaje típico de lo políticos profesionales.Rausseo fue pródigo en ideas de un hombre inteligente capaz de presentar proyectos importantes para atraer el interés de los venezolanos con ideas muy claras y muy sencillas como candidato para dirigir un Estado a largo plazo y honesto, con pobreza mínima, y rescatar la dignidad del país. Que no se piense que esta columna está tomando de una vez partido por algún partido político, pero sí darle respetabilidad a un aspirante que no deja de utilizar un lenguaje fácilmente digerible sencillo y creíble, por la mayoría de los ciudadanos.

IV

GUSTAVO: Sí, ese mismo, el excelente Director barquisimetano, nacido un 26 de enero ha decidido tomar la ciudad de Nueva York y en un mes, a partir de hoy, tendrá a su cargo la prestigiosa orquesta de la ciudad después de trabajar por algún tiempo en París y Los Ángeles donde ha dejado una profunda huella de su talento. Mucho tiempo ha pasado cuando a los 10 años ingresó al sistema de orquestas juveniles e infantiles para iniciar una brillante carrera musical que lo ha llevado por todo el mundo mostrando sus capacidades, en apasionada entrega, en los más exigentes escenarios. No sabemos cuándo los barquisimetanos, sus paisanos, tendremos la magnífica oportunidad de poder verlo y manifestar nuestra admiración por el camino recorrido.

LRM

