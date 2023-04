Indira Urbaneja: Oposición sigue sin ver luz en el túnel, el chavismo  «está en una cuerda peligrosa» #20Abr

Mientras que asegura que la oposición sigue sin ver una luz en el túnel, ni en la primaria ni fuera de ellas, la analista Política Indira Urbaneja, afirma que el chavismo está en una cuerda peligrosa, al al ser consultada por la realidad de las fuerzas que adversan a Nicolás Maduro, de cara a las elecciones presidenciales previstas para el año 2024.

«Todavía, en la oposición, no logró ver una luz en el túnel; ni en la primaria ni fuera de la primaria. No logro ver a alguien que realmente capitalice, que esté realmente centrando el debate. No hay alguien que de verdad esté entendiendo al chavismo y cómo funciona el chavismo, los código del chavismo, los código de las Fuerzas Armadas que son fundamentales para una campaña electoral«, asegura.

De acuerdo con la especialista en marketing político, hasta el momento mientras la oposición sigue sin avanzar en la consolidación de una opción fuerte, el oficialismo empieza a hacer sus movimientos dentro de su tablero para buscar un reacomodo en la reconexión con la base chavista. Según dijo, esta se encuentra profundamente descontenta con el liderazgo rojo.

En torno a esto último, Urbaneja señaló que el chavismo «está en una cuerda peligrosa» que hoy la obliga a llevar la lucha contra la corrupción hasta el final: «Prometen una revolución que se supone que es socialista, que busca la igualdad, que busca la solidaridad; eso se rompió cuando la gente se base, cuando el verdadero chavista, la señora del barrio, el señor del barrio que mueve y moviliza; ve empoderado a unos líderes del chavismo en las últimas camionetas de lujo, con las muñecas de la mafia al lado y todo este cuento».

Dijo que uno de los retos más duros del chavismo es vencer ese estereotipo para que pueda volver al Chávez del 98 y poder tener una victoria sobrada. Agregó que estarían obligados a ganar arrasando porque si no podría ser el principio de su fin.

Críticas a Guaidó

Asimismo, la analista sostuvo que la desconexión de sectores de la oposición es tal que hoy están instalando comandos de campaña en la ciudad de Miami, EE.UU, haciendo alusión al más reciente anuncio del dirigente Juan Guaidó. Cuestionó que esto se haga con fondos públicos que pertenecen a todos los venezolanos, en entrevista en Globovisión.

